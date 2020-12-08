Савченко одобрила объединение России и Украины

Надежда Савченко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Без РФ Донбасс Незалежной не нужен

Власти Украины уже 6 лет кричат о возвращении под свой контроль Донбасса. Но нужен ли он ей на самом деле, над этим вопросом предложила задуматься экс-депутат Верховной рады, воевавшая в Донбассе Надежда Савченко.

Она напомнила, что Донбасс – это не Крым, куда так любили ездить на отдых украинцы. И если еще в 2016 г. был смысл бороться за Донецк и Луганск, то теперь время ушло. После объединения территорий массовых объятий народа, жившего по разные стороны линии соприкосновения, не произойдет.

"Что мы получим с Донбассом? У нас своих проблем мало? Мы получим разминирование, мы получим тяжелые территории. Это то, что мы получим",

– призвала смотреть правде в глаза Савченко. В эфире ток-шоу на телеканале "Наш" она отметила, что в отличии от Украины у России всегда было четкое понятие, зачем ей Донбасс: в ближайшей перспективе он гарантирует ей невступление Киева в НАТО.

В более дальней перспективе это дает Москве основание рассчитывать на воссоздание единой империи в составе России, Украины и Белоруссии. Почему бы и нет, делает парадоксальный вывод Савченко.

"Я тоже не против такого союза. Только с центром в Киеве, а не в Москве",

– пояснила бывшая летчица свою идею.

Ранее Киев уличили в намерении развязать войну в Донбассе, чтобы списать ответственность за провал в экономической политике.