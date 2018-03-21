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Савченко обжаловала в суде своё исключение из комитета нацбезопасности Рады

21 марта 2018, 15:54  •  69 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подала в суд иск, в котором требует признать незаконным её исключение из комитета по национальной безопасности и обороне. Об этом политик написала в Facebook.
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko
 

«Мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны», — заявила Савченко.

Она отметила, что постановление является незаконным и подлежит отмене ввиду отсутствия оснований для такого решения, определённых законодательством.

По словам Савченко, члена комитета из комитета исключить невозможно, а можно только отозвать председателя комитета, зампредседателя и секретаря комитета.

15 марта Верховная рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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