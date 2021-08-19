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Савченко обвинила США в захвате Украины

19 августа 2021, 17:50  •  130 • Политика
Надежда Савченко. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшая наводчица ВСУ призвала власти Незалежной выйти из-под контроля Вашингтона и Брюсселя
Киеву нужно как можно скорее отказаться от помощи со стороны Вашингтона, поскольку американцы ведут себя как колонизаторы. Об этом заявила экс-наводчица ВСУ, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK.
Свой спич украинка произнесла на фоне бездарного вывода войск Пентагона из Афганистана и стремительного захвата запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" власти в стране.
"Они [США] не будут вам верным другом или партнером. Нет, США – это колонизатор, который будет вас использовать, унижать, обижать, обдирать. И при этом говорить вам, что вы должны быть ему благодарны за блага", – подчеркнула она.
Экс-военнослужащая предупредила об опасности брать у США деньги, которые Белый дом может перенаправить Украине после выхода из Афганистана.
"Везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Мы ведь не хотим, чтобы у нас была вечная война", – констатировала пани Савченко.
По ее мнению, Незалежная должна полностью выйти из-под управления Соединенными Штатами и всего Евросоюза, который является партнером американцев.
Ранее сегодня стало известно о переносе встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским с 30 на 31 августа. Как сообщили в Киеве, это связано с расширением программы главы Незалежной, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.

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