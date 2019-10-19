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Савченко обвинила Порошенко во лжи о выполнении Минских соглашений

19 октября 2019, 15:39  •  54 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что он «врал» о выполнении Киевом Минских соглашений, которые позволили бы разрешить конфликт в Донбассе.
 
© РИА Новости
 

«Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали, то Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — цитирует Савченко телеканал NEWSONE.

Ранее Савченко заявила, что Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.

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