Савченко не получала повесток на допрос по делу Рубана от СБУ

Депутат Верховной рады Надежда Савченко не получала повесток от Службы безопасности Украины, так как в настоящий момент находится в Страсбурге. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на её пресс-службу.

«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у неё запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключённых из России. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала», — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ вызвала на допрос Савченко по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.