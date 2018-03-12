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Савченко не получала повесток на допрос по делу Рубана от СБУ

12 марта 2018, 20:39  •  97 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко не получала повесток от Службы безопасности Украины, так как в настоящий момент находится в Страсбурге. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на её пресс-службу.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

«Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у неё запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключённых из России. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала», — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ вызвала на допрос Савченко по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.

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