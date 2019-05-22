Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"

Нардеп Надежда Савченко известна своими провокациями в Верховной раде, рассказала в эфире "Субъективных итогов" на телеканале NewsOne о трех ситуациях, когда отчётливо видела страх в глазах своих коллег депутатов, а также на лицах президентов Украины и назвала тех, кто довёл их до такого состояния.

Парламентарий напомнила, что вошла в раду в 2016 году, но, по её словам обычно в парламенте видела "надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза" и слышала "лживые слова". Всё изменилось, когда её арестовывали.

Судя по её словам, первый раз это сделала она и те, кто пришёл её арестовывать, в двух других случаях - новый президент Украины Владимир Зеленский.

"Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму, - отметила Савченко. - Я первый раз видела страх в глазах моих коллег".

Она отметила, что поняла - и эти люди умеют бояться.

"Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными", - пояснила нардеп.

Во время инаугурации Владимира Зеленского она внимательно следила за лицами его предшественников - экс-президентов Украины. Это был второй раз, когда люди "цеплялись за власть".

"Я не могла понять, почему они все такие несчастные. И я поняла, что, наверное, власть – это болезнь", - предположила Савченко.

Она не без горькой иронии отметила, что после того, как человек однажды уже "подержал "волшебную" булаву, то каждый раз, когда ты её видишь, это вызывает фантомные боли".

Третий раз страх на лицах украинского истеблишмента Савченко увидела во вторник, 21 мая на встрече Зеленского с Парубием и лидерами фракций.

Она отметила, что хоть встреча и проводилась в неформатной обстановке, но была весьма результативной.

"При этом, глядя на глаза своих коллег, складывается впечатление, что их уже приговорили к расстрелу", - отметила Савченко, добавив, что увидела "старое болото".