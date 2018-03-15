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Савченко нашла в Европе много украинцев, которые бежали из Незалежной, спасаясь от безденежья
15 марта 2018, 10:39 • 181 • В мире
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко вернулась на Украину.
О том, что оскандалившаяся своим "побегом" из Незалежной Надежда Савченко, она же депутат Верховной Рады, уже вернулась из немецкого Мюнхена на родину, сообщает местный канал "112 Украина".
Касательно того, как прошло ее путешествие, Савченко отвечает охотно:
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу Владимира Рубана. Сразу после сообщения о допросе Савченко в буквальном смысле исчезла с украинской территории.
Ее тут же заподозрили в том, что она сбежала в Россию. Спустя день Савченко выложила в соцсети свои фотографии из Мюнхена.
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