Савченко наняла новых адвокатов

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко наняла адвокатов, несмотря на её заявления о нехватке денег для оплаты услуг защитников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.

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Отмечается, что она подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой. «Я подтверждаю эту информацию», — заявил Шадрин. При этом условия договорённостей адвокатов с арестованной по подозрению в подготовке терактов Савченко не раскрываются. Ранее стало известно, что Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.