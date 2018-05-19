|
Савченко наняла новых адвокатов
19 мая 2018, 20:24 • 75 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко наняла адвокатов, несмотря на её заявления о нехватке денег для оплаты услуг защитников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.
globallookpress.com © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что она подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.
«Я подтверждаю эту информацию», — заявил Шадрин.
При этом условия договорённостей адвокатов с арестованной по подозрению в подготовке терактов Савченко не раскрываются.
Ранее стало известно, что Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
17 мая 2018, 10:10
|
17 мая 2018, 10:10
|
14 мая 2018, 00:39
|
13 мая 2018, 08:40
|
12 мая 2018, 22:54
|
13 мая 2018, 00:40
|
13 мая 2018, 15:09