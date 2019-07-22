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Савченко набрала восемь голосов избирателей по итогам выборов в Раду

22 июля 2019, 16:24  •  114 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе в Донецкой области, не прошла по итогам выборов в Верховную раду. За неё проголосовали только восемь избирателей.
 
РИА Новости
 

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины после обработки 100% бюллетеней.

Победителем по итогам голосования в данном округе стал самовыдвиженец Александр Ковалёв.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» лидера Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство на парламентских выборах по итогам обработки 62,48% голосов.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о пике популярности Зеленского и чрезвычайно высоком уровне доверия к нему избирателей.

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