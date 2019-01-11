Савченко могут выпустить на свободу для нейтрализации противников Порошенко – источник

Украинскому нардепу Надежду Савченко, арестованной по обвинению в организации попытки госпереворота на Украине, больше не будут продлевать арест, по истечении 60 суток она якобы выйдет на свободу. По утверждению украинского телеграм-канала, специализирующегося на инсайдах из СБУ, условием свободы для мятежного депутата ставят работу по нейтрализации противников Порошенко.

В настоящее время с Савченко "активно работает" СБУ, утверждает источник. Работа ведется неофициально, так как СБУ неоднородна и в ней имеются конкурирующие фракции, пишет автор.

В случае освобождения Савченко и ее участии в выборах либо простой политической активности в Киеве рассчитывают повлиять на расстановку сил у кандидатов и колебания их рейтинга.

По их предположениям, Савченко сможет отобрать электорат у Бойко и "аннулировать" попытки Тимошенко заигрывать с Востоком Украины. Ранее незадолго до ареста Савченко как раз начала работать с восточными избирателями и весьма преуспела в этом, что и стало одной из причин ее ареста, напоминает автор.

"Проверенный в боях образ великомученицы и голодающей жертвы кровавого режима сакрален для сегодняшнего избирателя, и в современных политических реалиях творит чудеса", - заключает автор канала "Кріт СБУ", поясняя, что Савченко подскажут, в какую сторону ей следует направить свой "чудотворный потенциал".