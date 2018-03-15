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Савченко идёт своим путём
15 марта 2018, 23:39 • 101 • В мире
Украинский депутат Надежда Савченко возложила на генпрокурора Украины Юрия Луценко и политика Сергея Пашинского ответственность за расстрел Евромайдана. Генпрокуратура, в свою очередь, обвиняет ее в подготовке теракта в Верховной Раде
Русофобия и война на Донбассе не помогают консолидации украинской власти. После "разборок" Михаила Саакашвили, политический кризис принялась углублять депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.
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Савченко напрямую обвинила киевские власти в расстреле "Евромайдана", который привел к власти праворадикалов и гражданской войне в Незалежной. "(Генеральный прокурор Украины Юрий) Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как (спикер Верховной Рады Андрей) Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", - заявила она.
Позднее Савченко призналась, что оговорилась по поводу причастности Парубия к расстрелу митинга. Она имела ввиду другого украинского политика – Сергея Пашинского.
- пояснила она.
Бывшая участница радикального батальона "Айдар", расстреливавщего мирных жителей на востоке Украины, Савченко позиционирует себя как независимый политик, критикующий и Киев, и Москву одновременно. Она обвинила власти Украины и в других преступлениях.
- указала депутат.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что Савченко действует на основе своих ценностей и после выдвинутых против нее обвинений решила говорить то, что реально думает о Евромайдане.
- сказал Безпалько в интервью "Царгьграду".
Читайте такжеЗрада: Советник главы МВД объявил на всю страну героя Украины Савченко агентом Кремля Зорян Шкиряк выступил по телевидению с обвинениями в адрес депутата Надежды Савченко.
Эксперт отметил, что Савченко могла бы добиться большего, если бы апеллировала к социальным проблемам, как цены на газ и электричество, выплаты учителями и старикам. "Наезд" на исполнительную власть страны в лице Луценко может быть и своеобразным "защитным рефлексом" на давление, оказываемое против самой Савченко. Ранее генпрокуратура обвинила ее в планировании теракта в здании Верховной рады. Затем ее исключили из комитета по национальной безопасности и обороне.
В феврале 2014 года на Украине после отказа президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, состоялся госпереворот. Этому предшествовали массовые демонстрации в ряде городов страны. В ходе акций, получивших название "Евромайдан", погибли 106 человек.
Гасанов Камран
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