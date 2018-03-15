Савченко идёт своим путём

• 101 • В мире

Украинский депутат Надежда Савченко возложила на генпрокурора Украины Юрия Луценко и политика Сергея Пашинского ответственность за расстрел Евромайдана. Генпрокуратура, в свою очередь, обвиняет ее в подготовке теракта в Верховной Раде

Русофобия и война на Донбассе не помогают консолидации украинской власти. После "разборок" Михаила Саакашвили, политический кризис принялась углублять депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.

Читайте также 16:28 - 15 Марта Савченко открыто призвала свергнуть Порошенко После допроса в СБУ нардеп Надежда Савченко заявила о том, что возможный переворот на Украине будет правильным...

Савченко напрямую обвинила киевские власти в расстреле "Евромайдана", который привел к власти праворадикалов и гражданской войне в Незалежной. "(Генеральный прокурор Украины Юрий) Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как (спикер Верховной Рады Андрей) Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", - заявила она.

Позднее Савченко призналась, что оговорилась по поводу причастности Парубия к расстрелу митинга. Она имела ввиду другого украинского политика – Сергея Пашинского.

Если я сказала "Парубий", то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию "Парубий", то имела в виду "Пашинский",

- пояснила она.

Бывшая участница радикального батальона "Айдар", расстреливавщего мирных жителей на востоке Украины, Савченко позиционирует себя как независимый политик, критикующий и Киев, и Москву одновременно. Она обвинила власти Украины и в других преступлениях.

После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым по договоренности с Россией, чтобы сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности",

- указала депутат.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что Савченко действует на основе своих ценностей и после выдвинутых против нее обвинений решила говорить то, что реально думает о Евромайдане.

Я не думаю, что у Савченко есть какая-то цель, потому что, попав в политику на Украине, она в соответствии со своими ценностями военного человека решила наводить порядок и, по крайней мере, двигаться к целям, которые считает нужными. Другое дело, что она оказалась очень неудобной для украинских политиков, потому что, будучи, в некотором образе "канонизированной" во время своего заключения в РФ и приобретя статус неприкосновенности, она начала высказывать точку зрения, не совпадающую с официальной линией – (это) сложно было нивелировать и как-то работать с нею",

- сказал Безпалько в интервью "Царгьграду".

Читайте также 20:43 - 15 Марта Зрада: Советник главы МВД объявил на всю страну героя Украины Савченко агентом Кремля Зорян Шкиряк выступил по телевидению с обвинениями в адрес депутата Надежды Савченко.

Эксперт отметил, что Савченко могла бы добиться большего, если бы апеллировала к социальным проблемам, как цены на газ и электричество, выплаты учителями и старикам. "Наезд" на исполнительную власть страны в лице Луценко может быть и своеобразным "защитным рефлексом" на давление, оказываемое против самой Савченко. Ранее генпрокуратура обвинила ее в планировании теракта в здании Верховной рады. Затем ее исключили из комитета по национальной безопасности и обороне.

В феврале 2014 года на Украине после отказа президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, состоялся госпереворот. Этому предшествовали массовые демонстрации в ряде городов страны. В ходе акций, получивших название "Евромайдан", погибли 106 человек.

Гасанов Камран