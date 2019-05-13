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Саудовский министр назвал цель диверсии с нефтяными танкерами рядом в водах ОАЭ

13 мая 2019, 12:54  •  53 • Политика
В Саудовской Аравии заявили, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ. Кроме того, саудовский министр назвал цели такой диверсии.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех прокомментировал диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ. По его словам, два из четырёх коммерческих судов - это коммерческие танкеры. Заявление чиновника приводит Саудовское агентство печати.
"Нападение "не привело к жертвам и разливу нефти, однако был нанесён существенный ущерб конструкциям двух судов", - добавил спикер.
Целью диверсии был "подрыв свободы морской навигации", полагает министр. Кроме того, злоумышленники пытались "нарушить безопасность доставки нефти потребителям по всему миру", добавил спикер.
Ранее МИД ОАЭ подтвердил, что накануне утром четыре торговых судна "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства, жертв и пострадавших, а также утечек "топлива или каких-либо вредоносных субстанций" не зафиксировано. Власти страны "приняли все необходимые меры" и начали расследование инцидента "в сотрудничестве с местными и иностранными структурами".
Судоходство и работа портов нарушены не были. В заявлении не указывалось, кто может стоять за атакой. Египетское внешнеполитическое ведомство и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудили случившееся.

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