Саудовский Чубайс переплюнул образец

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Наследный принц Саудовской Аравии собирает деньги на приватизацию нефтяной компании арестами и пытками

В Саудовской Аравии освободили из-под ареста около 20 представителей правящей элиты страны. Как сообщают источники, движителем гуманизма стал не ударный труд на стройках народного хозяйства, а банальное перечисление денег из собственного кармана в чужой.

В карман принца Мохаммада бин Сальмана ас-Сауда.

На свободу с чистой совестью… и карманами

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, Фото: www.globallookpress.com

Сколько именно денег поменяли карман благословенный, пока понять сложно. Известно лишь из сообщения The Wall Street Journal, что только от принца Аль-Валида бин Талаля требуют 6 млрд долларов за освобождение из пристойной - в отеле люкс-класса, да ещё в пресыщенном всякими излишествами саудовском исполнении – но всё же тюрьмы. Добрый человек, внук основателя Саудовской Аравии, племянник шести королей Саудовской Аравии, в том числе нынешнего, международный инвестор и спекулянт. Но неизвестно, окажется ли он достаточно добрым, чтобы отдать около трети своего состояния – по данным "Форбс" это около 21,5 млрд долларов - за право выйти на свободу с чистой совестью, показав "куму" язык.

Чистая совесть тут – не фигура речи: официально Мохаммад бин Сальман борется с коррупцией, будто бы удушившей всю Саудовскую Аравию. Доктор философии (всего лишь с магистерским образованием) Аль-Валид похож на идеальный объект для такой борьбы. Это – идеал для наших отечественных реформаторов формата Анатолия Чубайса: в жизни ни пальцем не ударил, зато стал сначала посредником, взяв первоначальную сумму в 300 тысяч долларов в кредит, затем кредитором, далее инвестором, накрутившим в итоге миллиарды на перспективных вложениях в высокотехнологичные компании.

Правда, Чубайс - лишь жалкая даже не тень, а так, туманное затемнение на фоне аль-Валида: как мы знаем и как писал Царьград, главный борец за капитализм в России не смог наладить прибыльную деятельность ни одной павшей ему в руки бесплатной государственной компании. И в этом качестве он, конечно, никак не фигура, сравнимая размахом с принцем Аль-Валидом бин Талалем, который владеет личным Airbus`ом A380 Super Jumbo с отделанной мрамором турецкой баней на борту. Но зато принц Мохаммад бин Сальман, похоже, в деле приватизации идёт тою же дорожкой, что прошествовал Чубайс и прочие гайдаровидные "реформаторы": он приватизирует миллиардами.

Впрочем, саудовский "Чубайс" тоже переплюнул свой российский образчик…

Крупная сумма за крупное приобретение?

— член Саудовской королевской семьи, Фото: www.globallookpress.com

Как пишут американцы, 6 миллиардов – пока самая крупная сумма, которую потребовали вернуть в государственный бюджет саудовский самодеятельный "обэхаэсэсник". К тому же наглец Аль-Валид бин Талаль отказывается разоружиться перед антикоррупционером, благословлённым на свою борьбу самим остающимся пока здравствовать королём Сальманом бин Абдул Азиз бин Абдул Рахман ас-Саудом.

Иными словами, отказывается отдавать нажитые непосильным трудом деньги.

Не убеждает его ни пример одного из 11 брошенных в клетку-люкс принцев, которого выпустили из узилища после выплаты миллиарда долларов, ни пример двух других, одного из которых сбили в вертолёте йеменские повстанцы, а другого без затей просто запытали до смерти. Ну, по слухам, бродящим по благословенному саудовскому королевству.

В общем, неконструктивную позицию занял принц бин Талаль. Ведь по словам надевшего "ежовые рукавицы" бин Сальмана, нынешние репрессии преходящи (для тех, для которых они не окончатся смертью), зато слава Саудовской Аравии и её лидерство на Ближнем Востоке будут вечными. Борьба с коррупцией ведь призвана, среди всего прочего, довести плавающую на нефти страну до того, чтобы она перестала зависеть от торговли нефтью вовсе. Этакое должно стать королевство высоких технологий. Да к тому же опирающееся на полную поддержку нынешней администрации США, глава которой Дональд Трамп не только не возмутился нарушением прав человека и принца в Саудовской Аравии, но и конкретно одобрил деятельность бин Сальмана, заявив, что этот добрый человек "точно знает, что делает" с теми, "с кем обошлись жёстко", потому что те, дескать, "доили свою страну годами".

В общем, опираясь на таковые слова "лидера свободного мира", Чубайса можно винтить прямо этой ночью. Вкупе с многими.

Вкусная Saudi Aramco

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, Фото: Evannovostro / Shutterstock.com

Вот только некоторые признаки заставляют задумываться о том, что кронпринц бин Сальман не слишком разделяет идеологические посылы Анатолия Чубайса, который признавался, что главной в его действиях была не цель добиться через приватизацию эффективной экономики для России, а цель выкорчёвывания коммунизма и посыпания солью той земли, на которой он существовал.

От ненависти до любви: Казахстан и Киргизия на пути примирения Мохаммад бин Сальман в своих действиях особое внимание уделяет не только провозглашённой им программе радикальных экономических реформ "Видение-2030" (той самой, по которой уже через два года Саудовская Аравия должна "жить без нефти"), но и приватизации государственной компании Saudi Aramco.

Которой, вообще-то живётся совсем неплохо: стоимость её простирается до одного триллиона долларов (на минуточку, четыре нынешних годовых бюджета России), цена нефти растёт, и той же Россией удалось полюбовно договориться (кстати, при деятельном участии принца бин Сальмана) о совместной политике в этом направлении. Ну, и которая кормит само государство Садовская Аравия с его 30-процентной безработицей, но высокими социальными тратами, из-за чего работать не обязательно и остальным 70 процентам.

Достопримечательно, что реформы кронпринца начались с отставки ни кого иного как министра нефти Али ан-Наими. Сидевшего на своём посту аж с 1995 года. Тот, правда, сам наступил себе на горло: при его живейшем участии на переговорах ОПЕК была сорвана договорённость о сокращении добычи нефти, то есть повышении её цены за бочку. Министерство нефти тоже ликвидировали. Нет, убирать снег в Сибирь не послали, но влили в новосозданное министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов. То есть статуса государствоопределяющей инстанции лишили.

И ещё одно примечательно. С кичи вырвался и один очень любопытный человечек. Некто Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф, бывший министр финансов и один из членов руководства… ага: Saudi Aramco. Кстати, обвиняемого, среди прочего, ещё и в мошенничестве.

И, наконец, последнее. Товарищ Бе… нет, бин Сальман, как сообщается, запланировал в рамках кампании по борьбе с коррупцией конфисковать в общей сложности 800 млрд долларов. С учётом очистившейся совести выпущенных из узилища коррупционеров, которая явно подвигнет их на всемерное содействие планам принца бин Сальмана по преобразованию страны, вопрос о приватизации государственной нефтяной компании можно будет считать решённым.

И в далёком от Эр-Рияда Иерусалиме кто-то поднимет бокалы с шампанским…

Цыганов Александр