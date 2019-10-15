Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой

Напомним, сегодня высокая российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для проведения переговоров на высшем уровне и подписания ряда соглашений. Со стороны саудитов переговоры вел наследник престола, принц Мухаммед. Владимир Путин неоднократно встречался с ним на крупных международных саммитах, поэтому у двух политиков "сложились действительно добрые личные отношения", отметил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

После исполнения гимнов к российскому и саудовскому лидерам выстроилась для представления длинная вереница саудовских и российских чиновников. В числе последних была единственная женщина, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которой пришлось по такому случаю нарядиться в мусульманскую одежду и покрыть голову.

Всего в ходе переговоров стороны подписали 21 документ, которые саудовские госслужащие передавали исключительно правой рукой, опасаясь приложить к этому левую. Один лишь РФПИ заключил с саудитами десять соглашений на общую сумму $2 млрд. В число документов вошли совместные проекты в области высоких технологий, а также логистики, космоса, нефтедобычи и нефтехимии, пишет МК.