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Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой

15 октября 2019, 04:39  •  95 • Политика
Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию начался с исполнения местным оркестром гимнов двух стран и завершился подписанием важных документов. При этом местные чиновники передавали бумаги только правой рукой - левая в мусульманской традиции считается скверной, пишет МК.
Напомним, сегодня высокая российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для проведения переговоров на высшем уровне и подписания ряда соглашений. Со стороны саудитов переговоры вел наследник престола, принц Мухаммед. Владимир Путин неоднократно встречался с ним на крупных международных саммитах, поэтому у двух политиков "сложились действительно добрые личные отношения", отметил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
После исполнения гимнов к российскому и саудовскому лидерам выстроилась для представления длинная вереница саудовских и российских чиновников. В числе последних была единственная женщина, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которой пришлось по такому случаю нарядиться в мусульманскую одежду и покрыть голову.
Всего в ходе переговоров стороны подписали 21 документ, которые саудовские госслужащие передавали исключительно правой рукой, опасаясь приложить к этому левую. Один лишь РФПИ заключил с саудитами десять соглашений на общую сумму $2 млрд. В число документов вошли совместные проекты в области высоких технологий, а также логистики, космоса, нефтедобычи и нефтехимии, пишет МК.

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