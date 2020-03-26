Саудовская Аравия закрыла весь саммит G20 от прессы

Саудовская Аравия приняла решение о полностью закрытом формате видеоконференции саммита G20. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически, но в целом она (видеоконференция. - Ред.) будет целиком закрытая для прессы", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что формат виртуальной конференции выбирает страна-организатор.

"Как вы знаете, организует эту видеоконференцию Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в "двадцатке", - подчеркнул он.

И добавил, что, в свою очередь, встреча с представителями предпринимательского сообщества будет проходить в "абсолютно открытом формате" и "транслироваться по телевидению".

"Поэтому у вас будет прекрасная возможность осветить её в полной мере", - обнадёжил Песков.