Саудовская Аравия вернулась к прежним объемам поставок нефти, пока США грозят ударами Ирану

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд объявил, что резко упавшие объемы поставки нефти страны вернулись на прежний уровень. Напомним, ранее атаке подверглись объекты Saudi Aramco.

Ответственность на себя взяли мятежники из Йемена. Но в США тут же выдвинули версию, что виновник атаки - Иран. Через СМИ было объявлено, что Вашингтон обладает доказательствами причастности Тегерана, но самих "улик" так и не предъявили. Это не помешало сенатору-республиканцу Линдси Грэму выступить с предложением ударить по нефтяным объектам Ирана, если тот "продолжит провокации", передает РИА Новости.

В самом Иране обвинения отвергли, указав, что в Америке ищут обоснование для того, чтобы продолжать орудовать в регионе.

Отметим, что Эр-Рияд также частично восстановил объемы добычи сырья. Ранее королевство сократило производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. При этом цены на нефть на рынках усилили падение на фоне заявление министра.