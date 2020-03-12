Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины

Россия выйдет победителем из нефтяной войны с Саудовской Аравией, и на это есть сразу несколько причин. Об этом пишет журнал Forbes, комментируя срыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Во-первых, отмечает издание, президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными руководителями, которые способны принимать сложные решения. Сказать того же о руководстве Саудовской Аравии, увы, нельзя, пишет журнал.

Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка, - считает Forbes.

Кроме того, в пользу Москвы играет недавний выход саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на биржу. Акции нефтяного гиганта купил почти каждый пятый житель страны. При этом многие взяли кредиты и даже влезли в долги, чтобы приобрести ценные бумаги. Однако из-за срыва сделки ОПЕК+ акции резко потеряли в цене. Это грозит Саудовской Аравии социальными неприятностями.

Учитывая все эти факторы, Forbes делает вывод о том, что саудиты в конечном итоге уступят давлению России и предпримут необходимые действия для стабилизации рынка нефти.