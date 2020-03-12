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Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
12 марта 2020, 02:35 • 48 • Политика
Forbes предрёк победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне. "У Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить", - пишет издание.
Россия выйдет победителем из нефтяной войны с Саудовской Аравией, и на это есть сразу несколько причин. Об этом пишет журнал Forbes, комментируя срыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Во-первых, отмечает издание, президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными руководителями, которые способны принимать сложные решения. Сказать того же о руководстве Саудовской Аравии, увы, нельзя, пишет журнал.
Кроме того, в пользу Москвы играет недавний выход саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на биржу. Акции нефтяного гиганта купил почти каждый пятый житель страны. При этом многие взяли кредиты и даже влезли в долги, чтобы приобрести ценные бумаги. Однако из-за срыва сделки ОПЕК+ акции резко потеряли в цене. Это грозит Саудовской Аравии социальными неприятностями.
Учитывая все эти факторы, Forbes делает вывод о том, что саудиты в конечном итоге уступят давлению России и предпримут необходимые действия для стабилизации рынка нефти.
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