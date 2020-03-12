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Саудовская Аравия объявила, что снизила цены на нефть: Новак оценил последствия

12 марта 2020, 02:35  •  49 • В мире
Саудовская Аравия объявила, что снизила цены на нефть и нарастила добычу до 13 млн баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак оценил последствия. По его словам, это "не самый лучший вариант".
Новак отметил, что в нынешней рыночной ситуации правильней было бы следовать предложениям России, которые были озвучены ранее.
"Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили», - сказал министр журналистам.
9 марта цены на нефть рухнули из-за заявлений Эр-Рияда о планах нарастить добычу. Так саудиты ответили на выход России из кабального соглашения ОПЕК+. Москва призывала сохранить сокращение добычи на уровне первого квартала, но Саудовская Аравия хотела ещё большего сокращения. Это бы привело Россию к потере рынка.
Теперь же резкое увеличение добычи и снижение цен ещё больше, как пишет Bloomberg, свидетельствует о том, что Саудовская Аравия попытается выкрутить России руки.
Если сами аравийцы могут компенсировать издержки с помощью дешёвых американских кредитов, то у нас такой возможности нет. Возможно, именно так будет выглядеть принуждение России к возобновлению переговоров.

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