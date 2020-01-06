Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии

Эскалация ситуации Анкарой вызывает рост угроз безопасности и стабильности и в Ливии, и для других стран региона, считают в Саудовской Аравии. В частности, рост напряжённости в Ливии ведёт к угрозам безопасности арабских государств, а также является вмешательством во внутренние дела арабской страны, считает саудовский МИД.

По заявлению арабских дипломатов, речь идёт о "вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов". Заявление МИД Саудовской Аравии передаёт Saudi Press Agency, его цитирует ФАН.

Ранее сообщалось, что решение парламента Турции осудил Африканский союз. При этом Израиль, Греция и Кипр призвали Турцию воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии.