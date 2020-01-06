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Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии

06 января 2020, 04:24  •  43 • Политика
Саудовская Аравия выступила с осуждением решения парламента Турции, одобрившего отправку турецких военных в Ливию. Как говорится в заявлении МИД Королевства, решение турецких парламентариев было принято в нарушение резолюции Совбеза ООН по Ливии.
Эскалация ситуации Анкарой вызывает рост угроз безопасности и стабильности и в Ливии, и для других стран региона, считают в Саудовской Аравии. В частности, рост напряжённости в Ливии ведёт к угрозам безопасности арабских государств, а также является вмешательством во внутренние дела арабской страны, считает саудовский МИД.
По заявлению арабских дипломатов, речь идёт о "вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов". Заявление МИД Саудовской Аравии передаёт Saudi Press Agency, его цитирует ФАН.
Ранее сообщалось, что решение парламента Турции осудил Африканский союз. При этом Израиль, Греция и Кипр призвали Турцию воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии.

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