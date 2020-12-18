Саудовская Аравия не спешит признавать Израиль

Недели лихорадочных предположений о том, что Саудовская Аравия скоро начнет «нормализацию» отношений с Израилем, следуя по стопам Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Судана, развеяны в минувшие выходные, когда высокопоставленный саудовский принц заклеймил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху как «последнюю из западных колонизирующих держав на Ближнем Востоке».

Принц Турки аль-Фейсал, бывший глава разведки королевства, отмахнулся от других израильско-арабских дипломатических достижений: «Нельзя лечить открытую рану паллиативными средствами и обезболивающими». Он имел в виду палестинцев, которые были «заключены в концентрационные лагеря по самым надуманным обвинениям в сфере безопасности - молодые и старые, женщины и мужчины, которые гниют там, без шанса на правосудие». Турки обвинил Израиль в том, что он «сносит [палестинские] дома по своему желанию и убивает всех, кого хочет».

Его тон резко контрастировал с более мягкими высказываниями, звучавшими от официальных лиц Саудовской Аравии в отношении Израиля в последние месяцы, и застал врасплох министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, который участвовал в конференции по видеосвязи. Ашкенази выразил сожаление по поводу комментариев Турки: «Я не верю, что они отражают дух и изменения, происходящие на Ближнем Востоке».

Возможно. Израильтяне могут получить заверения в том, что Турки высказал собственное мнение, а не официальную точку зрения королевства. Но когда официальный представитель, министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан взял слово, он не стал опровергать слова Турки о том, что саудовцы нормализуют отношения с Израилем только после того, как будет налажен диалог с палестинцами. «Мы думаем, что Израиль займет свое место в регионе, - сказал принц Фейсал. - Но для того, чтобы это произошло и его положение было устойчивым, нам действительно нужно, чтобы палестинцы получили свое государство, и нам нужно урегулировать эту ситуацию».

Для тех, кто радел за саудовско-израильские отношения, послание конференции в Манаме было достаточно ясным: не так быстро. Да, отношение королевства к Израилю демонстрирует признаки изменения - самое заметное из них - недавняя не такая уж секретная встреча Нетаньяху с фактическим правителем Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Однако ожидания того, что саудовцы бросятся в объятия с Израилем и другими арабскими странами в процессе нормализации, всегда были безнадежно оптимистичными. Ставки для королевства намного выше, чем для Бахрейна, Судана и ОАЭ.

Саудовцы серьезно относятся к своему статусу предполагаемого лидера Совета сотрудничества стран Персидского залива, и они никогда не пойдут вслед за его младшими партнерами - уж точно не из-за признания Израиля. После провала в поисках арабского консенсуса – для установления палестинской государственности, королевству будет труднее , чем, скажем, ОАЭ, идти на уступки, реальные или воображаемые.

Но сомнения Саудовской Аравии основаны не только на возможной потере международного престижа: в игре также присутствует внутренняя политическая динамика. Несмотря на всю концентрацию власти в руках молодого наследного принца, он по-прежнему уважает или, по крайней мере, настороженно относится к мировоззрению старшего поколения.

Его отец, король Салман, по-прежнему привержен делу Палестины. В своем недавнем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций он демонстративно избегал упоминания о мирных соглашениях между Израилем и другими арабскими государствами, и вновь заявил о своей поддержке палестинского государства. Принц Турки принадлежит к этому поколению, и вряд ли он так резко высказался бы в Манаме, если бы не был уверен в сильной поддержке дома.

Политика Саудовской Аравии более хрупкая и сложная, чем думают многие посторонние, и включает в себя как остаточную враждебность по отношению к Израилю, так и презрение к палестинским лидерам. В октябре принц Бандар бен Султан, бывший посол в Вашингтоне, обрушился на палестинское руководство, обвинив его в неудачах и неблагодарности по отношению к Саудовской Аравии.

Бандар - мощный голос во внешнеполитических кругах Саудовской Аравии; его дети занимают посты послов в Вашингтоне и Лондоне. В то время многие в Израиле интерпретировали его заявления как знак того, что саудовцы ослабляют свои обязательства в отношении палестинской государственности и могут быть готовы к переговорам. Такие уступки как разрешение на пролет израильских самолетов показали, что старые табу могут быть нарушены. Было даже высказано предположение, что наследный принц может использовать дипломатию с Израилем, чтобы смягчить враждебность новой администрации США.

Но, как ясно дали понять два принца в Манаме, Эр-Рияд никуда не торопится.