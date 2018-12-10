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Саудовская Аравия не отдаст Турции предполагаемых убийц журналиста Хашкаджи - МИД

10 декабря 2018, 02:09  •  39 • Политика
Эр-Рияд отказался выдать Турции обвиняемых по делу Хашкаджи. С соответствующим заявлением выступил лично глава МИД Саудовской Аравии.
Власти Саудовской Аравии отказали Турции в выдаче предполагаемых убийц работавшего на США журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил лично глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Он отметил, что власти страны также хотят докопаться до правды по делу об убийстве журналиста и не намерены ничего скрывать. Тем не менее Саудовская Аравия не выдаст своих подданных Турции в рамках расследования этого преступления.
"Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования (дела) об убийстве Джамаля Хашкаджи ", - цитирует Al Jazeera слова саудовского министра.
Напомним, что еще в среду, 5 декабря, турецкий суд выдал ордер на арест экс-заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-советника наследного принца Ахмеда Асири. Его обвиняют в планировании и организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.
Преступление произошло в Стамбуле 2 октября. Хашкаджи был вызван в консульство Саудовской Аравии, где был задушен, едва переступил порог здания. Умные часы журналиста записали аудио и видео последних минут его жизни, а затем передали эти материалы по Интернету на смартфон, который позже оказался в руках турецкой полиции. Так правоохранители получили неопровержимые доказательства преступления.

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