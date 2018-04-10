Саудовская Аравия: не до жиру, быть бы живу! • 66 • Аналитика



Последнее государство, которое интересует нас в качестве возможного претендента на лидерство в ближневосточном регионе, – Саудовская Аравия. Последнее не по своему значению на данный момент: оно более чем весомо и в регионе и даже в глобальном политико-экономическом раскладе.



Однако что-то заставляет думать, что саудовские перспективы на роль ближневосточного «пахана» довольно призрачны, и таким надеждам Эр-Рияда не суждено воплотиться в реальность. Но не будем сильно забегать вперед…









Что из себя представляет Саудовская Аравия на данный момент, мы знаем достаточно неплохо. Напомним, это крупная по территории страна, расположенная на Аравийском полуострове, с населением порядка 30 миллионов человек и огромными запасами нефти, которая и делает её важным региональным геополитическим игроком.



Сразу уточним про население: по некоторым оценкам, доля экономических мигрантов составляет уже около пяти миллионов человек. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Но весьма симптоматично, что руководству СА приходится одобрять столь значительную миграцию, чтобы хоть как-то поддержать потребности своей промышленности. Помимо неё, кстати, весьма востребованы мигранты и в саудовской армии – они служат там даже на офицерских и технических должностях.



Важно и то, что религиозный состав населения тоже неоднороден: помимо суннитов, составляющих большинство населения, достаточно много и шиитов. Их доля, по некоторым оценкам, доходит до 15-ти процентов, и значительная их часть проживает на востоке и юге страны. Именно это позволяет некоторым иранским политикам делать поспешные (возможно), но весьма неприятные выводы о перспективах распада Саудовской Аравии.



Добавим к этому высокую урбанизацию (более 80-ти процентов населения проживают в крупных городах) и низкую плодородность саудовских почв. Само по себе это не такая уж проблема. Но в случае прекращения поставок продуктов питания сама Саудовская Аравия прокормить себя не сможет. А отрезать саудовские города от снабжения в случае любого серьёзного конфликта довольно просто – дорог сравнительно мало, они проходят через пустыни и любое пересечение транспортных артерий внутри страны будет весьма критично для населения.



Однако это уже совсем печальный сценарий, и далеко не факт, что до такого когда-либо дойдёт дело. Тем более что руководство СА прикладывает большие усилия для совершенствования своих вооружённых сил.



Саудовская Аравия располагает, вероятно, наиболее совершенной в техническом плане армией в регионе. Денег на неё не жалеют, и поэтому в войсках много современных систем вооружения. Помимо технического уровня, следует отметить и хорошую сбалансированность родов войск – в наличии и бронетанковые части, имеющие более тысячи танков и несколько тысяч БТР, и современная авиация, и средства ПВО (включая и небезызвестные «Патриоты»), и даже ракетные подразделения, вооруженные китайскими ракетами средней дальности «Дунфэн» (DF-3) с дальностью около двух с половиной тысяч километров. В наличии и ВМФ, имеющий в составе как эсминцы западной постройки, так и корабли попроще. Существует и вероятность поставок Эр-Рияду стелс-истребителей F-35, что, в случае реализации этих планов, сделает военный потенциал саудитов ещё более высоким.



Пожалуй, ни одна армия в регионе, за исключением израильской, не располагает таким набором средств защиты и нападения. И если бы речь шла только о дистанционной войне, то Саудовскую Аравию можно было бы смело причислить наряду с Израилем к числу безусловных военных гегемонов региона.



Но не все так просто. Опыт военных действий Саудовской Аравии в Йемене показал, что весьма совершенная по меркам Ближнего Востока саудовская армия с трудом справляется даже с плохо вооружёнными формированиями йеменских хуситов. Саудовская армия не любит «контактную войну», а её военнослужащие не отличаются особой стойкостью и преданностью своему монарху. Что случится, если произойдет столкновение этой армии с более мотивированной и самоотверженной иранской, однозначно предсказать невозможно. Но прогноз отнюдь не в пользу Саудовской Аравии. Удар по Сирии: США воюют израильскими руками?



Ещё большую проблему для СА представляет уязвимость Ормузского пролива как главной внешней транспортной артерии королевства. Вероятно, даже сейчас, при тотальном доминировании американцев в регионе, проблему возможной блокады пролива решить невозможно – конечно, иранские противокорабельные ракеты не самые совершенные в мире, но огромные и неповоротливые танкеры являются для них идеальной целью. И даже сейчас, в случае начала боевых действия против Ирана, последний может гарантировать Западу длительный энергетический голод, несовместимый с нормальным самочувствием мировой экономики.



Если же мы рассматриваем гипотетическую ситуацию с ослаблением американского присутствия в регионе, можно уверенно констатировать – с проблемой такого уровня Саудовская Аравия самостоятельно справиться не в состоянии. А значит, в случае развития событий по такому сценарию, она станет жертвой Ирана за несколько месяцев – просто потому, что Эр-Рияд столкнется с огромными проблемами снабжения населения самым необходимым, а Иран худо-бедно останется с тем же, что имел до сих пор.



Да, разумеется, Саудовская Аравия имеет выход и к Красному морю. Столь же очевидно, что заблокировать его Иран уже не сумеет. Но дело в том, что основные нефтеперерабатывающие и экспортные мощности Саудовской Аравии сосредоточены именно на побережье Персидского залива. То есть, свежие валютные поступления мы исключаем сразу. А как долго Эр-Рияд сможет продержаться на своих валютных резервах, и что от них останется, если мы прогнозируем какой-то коллапс американского влияния, вопрос непростой. Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом



То есть мы можем с высокой достоверностью констатировать не самую высокую устойчивость Саудовской Аравии к внешним вызовам. А значит, наиболее вероятным для неё выходом будет формирование оборонительного союза, который мог бы противостоять возможной агрессии со стороны Ирана и подкрепить вероятные претензии Эр-Рияда на лидерство в регионе.



Такая работа ведется уже давно, и государства, расположенные рядом с СА на побережье Персидского залива, можно без особой натяжки назвать союзниками Эр-Рияда. Проблема в том, что ни одно из них не является серьёзной военной силой и, в случае необходимости, не сможет взять на себя сколько-нибудь весомое бремя военных действий. Ни Катар, ни Бахрейн, ни ОАЭ, ни Оман, ни Кувейт не являются ценными военными союзниками, хотя большинство из них довольно много денег вкладывало в закупки современных вооружений. Проблема, в общем, та же – оружие есть, но нет ни собственной промышленно-ремонтной базы, ни профессиональных мотивированных военных, ни серьёзного боевого опыта. Кроме того, все они также уязвимы со стороны Ормузского пролива, разве что своего выхода к Красному морю у них нет.



Поэтому вариантов у саудитов не так уж много. Это Израиль, Турция и Египет. Но первый вариант выглядит крайне сомнительным – очень уж сильны в арабском мире антиизраильские настроения. Разумеется, негласное сотрудничество этих государств вполне вероятно: обе стороны считают Иран главной угрозой своей безопасности, поэтому не до сантиментов. Но до полноценного военного блока дело вряд ли дойдет: слишком велик риск оттолкнуть от себя традиционных арабских союзников, на что Саудовская Аравия вряд ли пойдет.



Вариант с Турцией выглядит гораздо более правдоподобно. Но есть одно большое «но»: сама Турция не очень опасается Ирана, и за своё участие в коалиции против этого государства она может запросить очень большую цену. То есть вряд ли Анкара захочет просто встать под чьи-то знамена, когда есть хороший шанс возглавить поход и быть первым при дележе возможных трофеев. Поэтому вероятность создания военного союза между Турцией и СА прямо зависит от остроты проблем, с которыми столкнется Эр-Рияд. А значит, соглашаясь на этот вариант, мы автоматически вычеркиваем Саудовскую Аравию из претендентов на гегемонию в регионе. Право знать. Пардон, право не знать!



Наиболее же перспективно выглядит укрепление военного сотрудничества между СА и Египтом. Перспективно для Эр-Рияда и его амбиций, разумеется. Египет, собственные устремления которого сильно сдерживаются и последствиями «арабской весны» в Каире, и немалыми экономическими трудностями, был бы для саудитов почти идеальным партнером. Это тем более верно, что Египет имеет достаточно неплохие вооруженные силы, мощный демографический потенциал и даже опыт военных действий против Израиля, пусть уже и несколько устаревший.



Нельзя сбрасывать со счетов и близость Египта к Саудовской Аравии. Красное море не является непреодолимой преградой для обеих сторон, и наладить транспортное сообщение с одного берега на другой обеим сторонам будет достаточно просто. Также это решает проблему транспортного сообщения со Средиземным морем, раз уж Египет является полноправным владельцем Суэцкого канала.



Однако даже в этом случае довольно сложно говорить о перспективах Эр-Рияда на лидерство в регионе. Скорее, можно было бы говорить о сохранении статус-кво, что при существующих раскладах должно вполне устраивать Саудовскую Аравию.



Подводя итог нашему небольшому исследованию, мы должны согласиться с тем, что ситуация в ближневосточном регионе сложилась довольно непростая. Конечно, нельзя сказать, что силы всех претендентов на первенство в регионе абсолютно равны. Но и какого-то очевидного лидера выделить трудно.



И все-таки шансы Турции и Ирана выглядят более весомыми. И если в игру не вмешаются сверхдержавы, традиционно преследующие свои интересы, именно между этими игроками и развернется грядущая схватка за лидерство.



В связи с этим нельзя не отметить, что Россия довольно прагматично выстраивает отношения в регионе и укрепляет отношения как с Турцией, так и с Ираном. Трудно сказать, принесет ли это Москве какие-то глобальные стратегические выгоды, но очень похоже, что наши позиции в регионе будут только укрепляться.



Если устоим сейчас в Сирии. Но это уже совсем другая история…



Завершение цикла "Ближневосточный клубок". Предыдущие статьи вы можете найти на "ВО" здесь: про Израиль, про Турцию, про Иран.Последнее государство, которое интересует нас в качестве возможного претендента на лидерство в ближневосточном регионе, – Саудовская Аравия. Последнее не по своему значению на данный момент: оно более чем весомо и в регионе и даже в глобальном политико-экономическом раскладе.Однако что-то заставляет думать, что саудовские перспективы на роль ближневосточного «пахана» довольно призрачны, и таким надеждам Эр-Рияда не суждено воплотиться в реальность. Но не будем сильно забегать вперед…Что из себя представляет Саудовская Аравия на данный момент, мы знаем достаточно неплохо. Напомним, это крупная по территории страна, расположенная на Аравийском полуострове, с населением порядка 30 миллионов человек и огромными запасами нефти, которая и делает её важным региональным геополитическим игроком.Сразу уточним про население: по некоторым оценкам, доля экономических мигрантов составляет уже около пяти миллионов человек. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Но весьма симптоматично, что руководству СА приходится одобрять столь значительную миграцию, чтобы хоть как-то поддержать потребности своей промышленности. Помимо неё, кстати, весьма востребованы мигранты и в саудовской армии – они служат там даже на офицерских и технических должностях.Важно и то, что религиозный состав населения тоже неоднороден: помимо суннитов, составляющих большинство населения, достаточно много и шиитов. Их доля, по некоторым оценкам, доходит до 15-ти процентов, и значительная их часть проживает на востоке и юге страны. Именно это позволяет некоторым иранским политикам делать поспешные (возможно), но весьма неприятные выводы о перспективах распада Саудовской Аравии.Добавим к этому высокую урбанизацию (более 80-ти процентов населения проживают в крупных городах) и низкую плодородность саудовских почв. Само по себе это не такая уж проблема. Но в случае прекращения поставок продуктов питания сама Саудовская Аравия прокормить себя не сможет. А отрезать саудовские города от снабжения в случае любого серьёзного конфликта довольно просто – дорог сравнительно мало, они проходят через пустыни и любое пересечение транспортных артерий внутри страны будет весьма критично для населения.Однако это уже совсем печальный сценарий, и далеко не факт, что до такого когда-либо дойдёт дело. Тем более что руководство СА прикладывает большие усилия для совершенствования своих вооружённых сил.Саудовская Аравия располагает, вероятно, наиболее совершенной в техническом плане армией в регионе. Денег на неё не жалеют, и поэтому в войсках много современных систем вооружения. Помимо технического уровня, следует отметить и хорошую сбалансированность родов войск – в наличии и бронетанковые части, имеющие более тысячи танков и несколько тысяч БТР, и современная авиация, и средства ПВО (включая и небезызвестные «Патриоты»), и даже ракетные подразделения, вооруженные китайскими ракетами средней дальности «Дунфэн» (DF-3) с дальностью около двух с половиной тысяч километров. В наличии и ВМФ, имеющий в составе как эсминцы западной постройки, так и корабли попроще. Существует и вероятность поставок Эр-Рияду стелс-истребителей F-35, что, в случае реализации этих планов, сделает военный потенциал саудитов ещё более высоким.Пожалуй, ни одна армия в регионе, за исключением израильской, не располагает таким набором средств защиты и нападения. И если бы речь шла только о дистанционной войне, то Саудовскую Аравию можно было бы смело причислить наряду с Израилем к числу безусловных военных гегемонов региона.Но не все так просто. Опыт военных действий Саудовской Аравии в Йемене показал, что весьма совершенная по меркам Ближнего Востока саудовская армия с трудом справляется даже с плохо вооружёнными формированиями йеменских хуситов. Саудовская армия не любит «контактную войну», а её военнослужащие не отличаются особой стойкостью и преданностью своему монарху. Что случится, если произойдет столкновение этой армии с более мотивированной и самоотверженной иранской, однозначно предсказать невозможно. Но прогноз отнюдь не в пользу Саудовской Аравии.Ещё большую проблему для СА представляет уязвимость Ормузского пролива как главной внешней транспортной артерии королевства. Вероятно, даже сейчас, при тотальном доминировании американцев в регионе, проблему возможной блокады пролива решить невозможно – конечно, иранские противокорабельные ракеты не самые совершенные в мире, но огромные и неповоротливые танкеры являются для них идеальной целью. И даже сейчас, в случае начала боевых действия против Ирана, последний может гарантировать Западу длительный энергетический голод, несовместимый с нормальным самочувствием мировой экономики.Если же мы рассматриваем гипотетическую ситуацию с ослаблением американского присутствия в регионе, можно уверенно констатировать – с проблемой такого уровня Саудовская Аравия самостоятельно справиться не в состоянии. А значит, в случае развития событий по такому сценарию, она станет жертвой Ирана за несколько месяцев – просто потому, что Эр-Рияд столкнется с огромными проблемами снабжения населения самым необходимым, а Иран худо-бедно останется с тем же, что имел до сих пор.Да, разумеется, Саудовская Аравия имеет выход и к Красному морю. Столь же очевидно, что заблокировать его Иран уже не сумеет. Но дело в том, что основные нефтеперерабатывающие и экспортные мощности Саудовской Аравии сосредоточены именно на побережье Персидского залива. То есть, свежие валютные поступления мы исключаем сразу. А как долго Эр-Рияд сможет продержаться на своих валютных резервах, и что от них останется, если мы прогнозируем какой-то коллапс американского влияния, вопрос непростой.То есть мы можем с высокой достоверностью констатировать не самую высокую устойчивость Саудовской Аравии к внешним вызовам. А значит, наиболее вероятным для неё выходом будет формирование оборонительного союза, который мог бы противостоять возможной агрессии со стороны Ирана и подкрепить вероятные претензии Эр-Рияда на лидерство в регионе.Такая работа ведется уже давно, и государства, расположенные рядом с СА на побережье Персидского залива, можно без особой натяжки назвать союзниками Эр-Рияда. Проблема в том, что ни одно из них не является серьёзной военной силой и, в случае необходимости, не сможет взять на себя сколько-нибудь весомое бремя военных действий. Ни Катар, ни Бахрейн, ни ОАЭ, ни Оман, ни Кувейт не являются ценными военными союзниками, хотя большинство из них довольно много денег вкладывало в закупки современных вооружений. Проблема, в общем, та же – оружие есть, но нет ни собственной промышленно-ремонтной базы, ни профессиональных мотивированных военных, ни серьёзного боевого опыта. Кроме того, все они также уязвимы со стороны Ормузского пролива, разве что своего выхода к Красному морю у них нет.Поэтому вариантов у саудитов не так уж много. Это Израиль, Турция и Египет. Но первый вариант выглядит крайне сомнительным – очень уж сильны в арабском мире антиизраильские настроения. Разумеется, негласное сотрудничество этих государств вполне вероятно: обе стороны считают Иран главной угрозой своей безопасности, поэтому не до сантиментов. Но до полноценного военного блока дело вряд ли дойдет: слишком велик риск оттолкнуть от себя традиционных арабских союзников, на что Саудовская Аравия вряд ли пойдет.Вариант с Турцией выглядит гораздо более правдоподобно. Но есть одно большое «но»: сама Турция не очень опасается Ирана, и за своё участие в коалиции против этого государства она может запросить очень большую цену. То есть вряд ли Анкара захочет просто встать под чьи-то знамена, когда есть хороший шанс возглавить поход и быть первым при дележе возможных трофеев. Поэтому вероятность создания военного союза между Турцией и СА прямо зависит от остроты проблем, с которыми столкнется Эр-Рияд. А значит, соглашаясь на этот вариант, мы автоматически вычеркиваем Саудовскую Аравию из претендентов на гегемонию в регионе.Наиболее же перспективно выглядит укрепление военного сотрудничества между СА и Египтом. Перспективно для Эр-Рияда и его амбиций, разумеется. Египет, собственные устремления которого сильно сдерживаются и последствиями «арабской весны» в Каире, и немалыми экономическими трудностями, был бы для саудитов почти идеальным партнером. Это тем более верно, что Египет имеет достаточно неплохие вооруженные силы, мощный демографический потенциал и даже опыт военных действий против Израиля, пусть уже и несколько устаревший.Нельзя сбрасывать со счетов и близость Египта к Саудовской Аравии. Красное море не является непреодолимой преградой для обеих сторон, и наладить транспортное сообщение с одного берега на другой обеим сторонам будет достаточно просто. Также это решает проблему транспортного сообщения со Средиземным морем, раз уж Египет является полноправным владельцем Суэцкого канала.Однако даже в этом случае довольно сложно говорить о перспективах Эр-Рияда на лидерство в регионе. Скорее, можно было бы говорить о сохранении статус-кво, что при существующих раскладах должно вполне устраивать Саудовскую Аравию.Подводя итог нашему небольшому исследованию, мы должны согласиться с тем, что ситуация в ближневосточном регионе сложилась довольно непростая. Конечно, нельзя сказать, что силы всех претендентов на первенство в регионе абсолютно равны. Но и какого-то очевидного лидера выделить трудно.И все-таки шансы Турции и Ирана выглядят более весомыми. И если в игру не вмешаются сверхдержавы, традиционно преследующие свои интересы, именно между этими игроками и развернется грядущая схватка за лидерство.В связи с этим нельзя не отметить, что Россия довольно прагматично выстраивает отношения в регионе и укрепляет отношения как с Турцией, так и с Ираном. Трудно сказать, принесет ли это Москве какие-то глобальные стратегические выгоды, но очень похоже, что наши позиции в регионе будут только укрепляться.Если устоим сейчас в Сирии. Но это уже совсем другая история… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 66 Источник Похожие новости Трамп, кокаин и национальная гвардия 2014. Крым — не Полинезия! Геополитика ненасытной глотки

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