Саудовская Аравия нанесла удар по ракетному арсеналу хуситов в Йемене

Войска Саудовской Аравии и ее союзников уничтожили установки для запуска баллистических ракет и наземные станции для дронов-беспилотников в районе столицы Йемена Саны.

В Йемене коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по станциям запуска беспилотников и установкам для пуска баллистических ракет, расположенных вблизи столицы страны Саны. Обо всем этом арабоязычной прессе рассказал официальный представитель коалиционных сил Турки аль-Малики.

При этом он отметил, что хоть удары саудовских военных пришлись по окрестностям международного аэропорта Саны, это никак не повлияло на его работу. Тот все еще способен принимать самолеты ООН и других гуманитарных организаций. Они прибывают в Йемен по расписанию.

Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы с определенной регулярностью сообщают о запуске баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. За все время гражданского конфликта в стране число подобных снарядов, выпущенных в сторону королевства, превысило полторы сотни.

«Коалиция поразила военные цели в районе военно-воздушной базы ад-Делми в Сане, уничтожены установки для запуска баллистических ракет и наземные станции для беспилотников», — отметил аль-Малики.