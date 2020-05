Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы • 146 • Аналитика © AP Photo / Hasan Jamali Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. Если эти планы реализуются, то может получиться так, что настоящими проигравшими в мировой энергетической войне окажутся как раз страны Запада, а не страны — экспортеры нефти. Из-за последствий эпидемии коронавируса и падения цен на нефть, которому поспособствовали действия самой Саудовской Аравии, ее экономика оказалась в состоянии шока, а золотовалютные резервы (ЗВР) страны начали "гореть" с рекордной скоростью. Курс саудовского риала к американскому доллару — фиксирован, и это создает, с одной стороны, определенную предсказуемость для экономики, но, с другой стороны, приводит к тому, что в случае экономических сложностей или падения цен на нефть государство вынуждено продавать доллары из золотовалютных резервов, причем в объемах, которые определяются не его желанием или стратегией, а требованиями рыночных игроков. В конце апреля агентство Рейтер сообщало, что "чистые иностранные активы (Саудовской Аравии. — Прим. авт.), включая ценные бумаги, такие как казначейские обязательства США и иностранные депозиты, упали в марте до 464 миллиардов долларов, самого низкого уровня за 19 лет. Сокращение почти на 27 миллиардов долларов — самое большое ежемесячное падение за последние два десятилетия — свидетельствует о срочной необходимости королевства задействовать резервы, чтобы компенсировать экономический ущерб от цен на нефть и серьезного замедления ненефтяных секторов, вызванного коронавирусом". Российские золотовалютные резервы тоже падали, однако в нашем случае речь шла в большей степени о "бухгалтерском" феномене: значительная часть резервов России хранится в золоте, а также в евро и других валютах, но статистика объемов ЗВР ведется в долларах. Это периодически приводит к ситуациям, в которых долларовая оценка резервов может сильно расти или падать в зависимости от курса доллара к другим валютам, даже если сам объем резервов не претерпевает каких-то экстраординарных изменений. А в саудовском случае речь идет именно о чувствительном сокращении объемов ЗВР. Причем для того, чтобы привязка национальной валюты к доллару сломалась (с катастрофическими последствиями), не потребуется снижения резервов до нуля — валютный кризис начнется гораздо раньше. По оценке экспертов агентства Рейтер, "минимум, необходимый для поддержания уверенности в фиксированном курсе, неизвестен и, возможно, не может быть рассчитан, но разумная оценка, вероятно, составляет 250-300 миллиардов долларов". Падение доходов и прочие финансовые сложности привели к необходимости громадного сокращения бюджетных расходов и резкого повышения налогов. Телеканал "Аль-Джазира" иронично заметил по этому поводу, что данные действия нацелены на то, чтобы "переложить основную часть бремени падения нефтяного дохода прямо на плечи простых саудовцев". Сумма сокращения бюджетных расходов составила 26 миллиардов долларов на текущий год. НДС был увеличен в три раза — с пяти процентов до 15%, а также "под нож" пошли выплаты бюджетникам и финансирование проектов, направленных на диверсификацию экономики к 2030 году. Может показаться, что по большому счету в ценовой войне на рынке нефти проиграл как раз Эр-Рияд — именно ему приходится резать социальные программы, сжигать валютные резервы и жертвовать надеждами на быструю диверсификацию экономики. Но есть нюанс, который позволяет усомниться в такой оценке. Дело в том, что одновременно с сокращениями бюджетных расходов приходят новости о том, что саудовские инвесторы вкладывают миллиарды долларов в скупку акций европейских и канадских нефтяных компаний. Это может показаться довольно странным занятием на фоне катастрофического падения цен на нефть, однако факт остается фактом. В апреле на лентах западных информационных агентств появились сообщения о том, что саудовский государственный инвестиционный фонд выкупил на биржах небольшие — но значимые — пакеты акций нефтяных компаний Equinor AS (Норвегия), Royal Dutch Shell PLC (Великобритания — Нидерланды), Total SA (Франция) и Eni (Италия). В СМИ указывался объем покупок примерно на миллиард долларов, но следует учитывать, что, скорее всего, журналисты смогли получить информацию только о части саудовских сделок. Оказалось, что приобретение акций европейских нефтяных компаний стало увертюрой к еще более активным действиям — на канадском рынке. Шестнадцатого мая агентство Bloomberg сообщило о том, что Эр-Рияд теперь является миноритарным акционером в ведущих канадских нефтяных компаниях, чьи акции были скуплены как раз в период их максимальной дешевизны, на фоне ухода цен на нефть в зону отрицательных значений: "Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил доли в двух крупных канадских нефтяных компаниях во время разгрома энергетического рынка. Государственный инвестиционный фонд накопил доли в Canadian Natural Resources Ltd. и Suncor Energy Inc. размером в 2,6% и два процента соответственно. В настоящее время фонд является восьмым крупнейшим акционером в Canadian Natural и 14-м крупнейшим в Suncor, согласно данным, собранным Bloomberg". Можно долго гадать, какой логикой руководствовались те, кто принимал решение о совмещении резких сокращений расходов бюджета из-за падения цен на нефть и одновременной покупки акций нефтяных компаний в Евросоюзе, Великобритании и Канаде. Вероятное объяснение выглядит следующим образом: пожертвовать социальной стабильностью и программами экономической диверсификации ради того, чтобы превратить доллары и облигации США из государственных резервов в доли нефтяных компаний, которые сейчас стоят совсем-совсем дешево. Это весьма рискованная, но очень смелая ставка на будущее нефтяного рынка, которую имеет смысл делать только в том случае, если саудовская элита на сто процентов уверена в том, что в будущем цена на черное золото пойдет вверх, а их доли в нефтяных компаниях западного мира станут приносить им баснословные прибыли. Если эта ставка сыграет, то и Саудовская Аравия, и Россия смогут получить серьезную прибыль, а вот европейские и канадские инвесторы будут сильно жалеть о том, что акции их компаний были проданы по низким ценам. В этом сценарии вопрос о том, кто выиграет от ценовых войн на рынке нефти, можно считать закрытым: альянс ОПЕК + Россия будет однозначным победителем. 