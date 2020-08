Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США • 72 • Аналитика © AP Photo / Evan Vucci По мере приближения выборов президента США вскрываются определенные факты, указывающие на то, что некоторые страны заранее готовят себе "запасные аэродромы" на тот случай, если президентом США станет Джо Байден и начнет корректировать внешнюю политику Вашингтона в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Независимо от того, какой электоральный сценарий реализуется на американских избирательных участках (или если пророчество Трампа о гражданской войне сбудется, то прямо на окровавленных вашингтонских улицах), последствия этих подготовительных действий будут сказываться на распределении геополитических сил, блоков и контуров еще очень долгое время, что сильно беспокоит наших заокеанских партнеров. А уж когда речь заходит о ядерных рисках и китайском влиянии в самом взрывоопасном и стратегически важном регионе планеты, то эмоции и страхи просто зашкаливают. Именно в этом контексте стоит интерпретировать практически одновременное появление в западном инфополе двух сюжетов о Саудовской Аравии. С одной стороны, агентство деловой информации Bloomberg проводит ретроспективный анализ того, как плохо будет Саудовской Аравии в случае избрания Байдена и как президент-демократ будет карать саудовское политическое руководство, превращая его в политических изгоев. А с другой стороны, The Wall Street Journal публикует информацию от своих собственных высокопоставленных американских источников, согласно которой Саудовская Аравия якобы уже находится в тесном ядерном сотрудничестве с Китаем и даже якобы завершила строительство собственной секретной установки по обогащению урана. Можно долго дискутировать о том, является ли предполагаемое ядерное сотрудничество по линии Эр-Рияд — Пекин (если оно действительно происходит) неким ответом на вероятные экономические, санкционные и дипломатические риски, связанные с Джо Байденом, или речь идет о том, что угрозы Байдена и его очевидная антисаудовская риторика по сути являются попыткой запугать Эр-Рияд, который начал сближение с самым серьезным конкурентом США на геополитической арене. Однако независимо от точной интерпретации связь между вышеперечисленными событиями, скорее всего, есть, и этот сюжет явно не закончится двумя материалами в авторитетных СМИ — в том смысле, что обязательно последуют (частично скрытые) политические и экономические жесты и меры воздействия. "Презрительная критика Байдена в адрес саудовцев — это предупредительный выстрел после объятий Трампа", — утверждает заголовок Bloomberg. Как следует из самой статьи, "бывший вице-президент (Байден) назвал королевство изгоем и пригрозил остановить продажи американского оружия, крупнейшим покупателем которого является Саудовская Аравия", а кроме того, "сигнализировал о большем желании сотрудничать с Ираном, главным соперником королевства". Стоит отметить, что американские журналисты также приводят мнения экспертов, некоторые из которых настаивают на том, что любые действия на Ближнем Востоке, включая переформатирование "иранского вопроса", изменение отношений с Эр-Риядом или радикальный пересмотр американской стратегии в рамках палестино-израильского конфликта, будут восприниматься Вашингтоном как некие операции на вторичном театре геополитической борьбы, эпицентр которой будет неизбежным образом находиться не на Ближнем Востоке и даже не в Восточной Европе, а в Азии. Типичный пример — позиция старшего научного сотрудника Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Джека Дорси, который утверждает, что "Ближний Восток вряд ли будет приоритетом Байдена, и, как и Трамп, Байден, вероятно, захочет сокращать, но не отказываться от обязательств США перед регионом. Китай и Россия — намного важнее". Действительно, сложно спорить с тезисом, что для администрации Байдена (если он выиграет выборы или победит в будущей гражданской войне) борьба с Китаем и Россией будет очень важна, но именно из-за этого как минимум "саудовский вопрос" может быть очень важным для Вашингтона. Главный покупатель саудовской нефти — КНР, и вообще необходимость импорта энергоносителей является одной из немногих уязвимостей китайской экономики, на которые Вашингтон в перспективе может надавить. Саудовская Аравия и Россия — это два столпа нефтяного мегаальянса ОПЕК+, который, с одной стороны, разорил американских сланцевиков, а с другой — позволяет поддерживать цены на нефть на сравнительно комфортных уровнях для российского бюджета. А если учесть (не подтвержденные официально) сообщения о том, что Саудовская Аравия занимается секретным ядерным сотрудничеством с Китаем, то ситуация становится совсем интересной. © AFP 2020 / Giuseppe Cacace Вид на нефтедобывающие объекты в промышленном городе Джубайль из иллюминатора самолета. Саудовская Аравия Можно провести мысленный эксперимент и попробовать посмотреть на "вброс" из The Wall Street Journal глазами американского чиновника, дипломата или военного. "Саудовская Аравия с помощью Китая построила установку по производству желтого уранового кека из урановой руды, что является шагом вперед в стремлении богатого нефтью королевства освоить ядерные технологии, сообщают западные официальные лица, осведомленные об этой установке. Объект находится в малонаселенном районе на северо-западе Саудовской Аравии и вызвал обеспокоенность у американских должностных лиц (и должностных лиц из стран — союзников США) в связи с тем, что зарождающаяся ядерная программа королевства продвигается вперед и что Эр-Рияд сохраняет возможность разработки ядерного оружия", — сообщает издание. Особую пикатность ситуации придает тот факт, что, по утверждению источников американских СМИ, сам факт наличия этой установки был тщательно охраняемым секретом внутри западных официальных структур, а это можно интерпретировать как сигнал о том, что "вброс" данной информации через СМИ был неким осознанным жестом (или завуалированной угрозой) в адрес Эр-Рияда. Легко поверить на слово американским журналистам, когда они утверждают, что эта информация вызвала крайнюю озабоченность среди конгрессменов обеих партий. Саудовская Аравия на официальном уровне, по утверждению The Wall Street Journal, отрицает существование установки и подчеркивает мирный характер своей ядерной программы. Госдеп США отказался комментировать ситуацию, но почему-то решил подчеркнуть, что Вашингтон неоднократно предупреждал своих партнеров об "опасности сотрудничества" с Китаем в сфере даже гражданских атомных технологий. Если ситуация будет развиваться по "иранской схеме", которую опробовал Трамп, то последствия могут быть самыми разными, но все они будут негативными для американо-саудовских отношений: начиная от дипломатического охлаждения и заканчивая (если дело зайдет совсем далеко) санкциями. Но даже если Байден не победит, возникнет вопрос: не захочет ли Саудовская Аравия все-таки найти себе более предсказуемого партнера, чем переменчивый вашингтонский истеблишмент.





