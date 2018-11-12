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Саудиты шантажируют мир угрозой выхода из ОПЕК

12 ноября 2018, 17:39  •  122 • В мире
Развал картеля сегодня выгоден США, но невыгоден России
Автор:
Жуйков Денис
Саудовская Аравия поручила Совету центра изучения исследования нефти имени короля Абдуллаха выяснить, что будет, если уже завтра ОПЕК перестанет существовать. И хотя сейчас развал картеля, который вот уже почти 60 лет, по сути, устанавливает мировые цены на нефть, представляется маловероятным, в Эр-Рияде решили перестраховаться и рассчитать альтернативные варианты.
ОПЕК работает
Конечно, это в первую очередь шантаж, причем не только партнеров по ОПЕК, но и России. Ведь только в последние два года мы и ОПЕК (читай — Эр-Рияд) смогли договориться по совместным действиям на нефтяном рынке, что, собственно, и позволило стабилизировать стоимость нефти. Новые потрясения сейчас вряд ли будут нам выгодны с экономической точки зрения.
Одна из задач саудовского исследования — понять, какую защитную позицию королевство может занять ввиду возможных трудностей из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, которое стало отличным поводом наказать Эр-Рияд за «сговор» с Россией за спиной США и остального нефтеимпортирующего мира. Ведь соглашения — как двусторонние, так и в рамках ОПЕК+ — позволили не только поднять цены на нефть на приемлемый уровень в 70-80 долларов за баррель, но и, главное, показать, что Россия и Саудовская Аравия, идеологические враги, очень даже способны договариваться, когда это затрагивает экономические интересы обоих государств. И более того, эти самые договоренности соблюдают.

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