Саудиты шантажируют мир угрозой выхода из ОПЕК

Автор:

Жуйков Денис

Саудовская Аравия поручила Совету центра изучения исследования нефти имени короля Абдуллаха выяснить, что будет, если уже завтра ОПЕК перестанет существовать. И хотя сейчас развал картеля, который вот уже почти 60 лет, по сути, устанавливает мировые цены на нефть, представляется маловероятным, в Эр-Рияде решили перестраховаться и рассчитать альтернативные варианты.

ОПЕК работает

Конечно, это в первую очередь шантаж, причем не только партнеров по ОПЕК, но и России. Ведь только в последние два года мы и ОПЕК (читай — Эр-Рияд) смогли договориться по совместным действиям на нефтяном рынке, что, собственно, и позволило стабилизировать стоимость нефти. Новые потрясения сейчас вряд ли будут нам выгодны с экономической точки зрения.

Одна из задач саудовского исследования — понять, какую защитную позицию королевство может занять ввиду возможных трудностей из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, которое стало отличным поводом наказать Эр-Рияд за «сговор» с Россией за спиной США и остального нефтеимпортирующего мира. Ведь соглашения — как двусторонние, так и в рамках ОПЕК+ — позволили не только поднять цены на нефть на приемлемый уровень в 70-80 долларов за баррель, но и, главное, показать, что Россия и Саудовская Аравия, идеологические враги, очень даже способны договариваться, когда это затрагивает экономические интересы обоих государств. И более того, эти самые договоренности соблюдают.