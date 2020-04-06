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Саудиты против Путина: Эр-Рияд пытается оправдаться после заявлений президента России
06 апреля 2020, 14:35 • 28 • Политика
Саудовская Аравия пытается опровергнуть упрёки со стороны президента России Владимира Путина. Как утверждает МИД королевства, саудиты пекутся о благе - стабильности рынка - и не стремятся выдавить конкурентов в лице добывающих сланцевую нефть компаний. Фактически, приходится наблюдать, как представители Саудовской Аравии оправдываются после заявления президента России.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд попытался опровергнуть заявления президента России Владимира Путина о том, что именно Эр-Рияд вышел из нефтяной сделки. Как утверждает пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства, страна якобы всегда стремилась к достижению баланса на рынке.
Владимир Путин ранее указал на то, что Эр-Рияд пытался избавиться от конкурентов в лице производителей сланцевой нефти. При этом РФ никогда не ставила перед собой цель обрушить цены, ибо российский бюджет опирается на прогноз, по которому баррель стоит 40 долларов.
Саудиты же считают, что стабилизация рынка полезна всем. Они также рассчитывают на то, что Москва поступит правильно на срочном совещании ОПЕК+.
До этого представители Эр-Рияда заявили, что готовы ограничить добычу нефти на уровне ниже девяти миллионов баррелей в сутки. Однако к сделке должны присоединиться страны G20.
Как ранее заявил РИА ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, Россия не намерена уступать Саудовской Аравии на переговорах, посвящённых поискам путей стабилизации нефтяного рынка. Да, Эр-Рияд может похвастаться дешёвой себестоимостью добычи, но бюджет саудитов слишком сильно перегружен.
Сказывается и нестабильная политическая обстановка, что чревато ростом социальной напряжённости. А если королевство лишится поддержки Вашингтона, то может активизироваться Иран.
Фото: МИД Саудовской Аравии/Twitter
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