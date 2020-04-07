Саудиты предлагают Москве свою математику. Чем аукнется ультиматум русским?

Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения нефтедобычи, настаивают источники Bloomberg. А договориться нужно, поскольку таким образом удастся преодолеть ценовой кризис. Тут стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин протянул руку саудитам, рассказав о позиции России. Саудовская Аравия попыталась настоять на своём, а теперь Bloomberg даёт информацию от своего источника.

Итак... По версии источника издания, Москва хотела бы применять квоты, исходя из среднего объёма нефтедобычи за первый квартал 2020 года. В то же время Эр-Рияд намерен рассчитать квоту, основываясь на текущих уровнях - уже после того, как страны ОПЕК нарастили добычу. Если отталкиваться от этой точки, следует понимать: Саудовская Аравия уже нарастила нефтедобычу до 12,3 миллиона баррелей с 9,8 миллиона баррелей. А Россия сохранила свой объём на уровне 11,3 миллиона баррелей. Но саудиты, по всей видимости, на эту разницу внимания предпочитают не обращать.

Наконец, по версии издания, и Россия, и Саудовская Аравия хотели бы участия США в сделке. Кстати, об этом говорил и президент России Владимир Путин. Однако Вашингтон пока воздерживается от реальных шагов. Президент Дональд Трамп лишь предлагает России и Саудовской Аравии договориться, но не указывает на позицию США в этой игре.