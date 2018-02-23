«Сатрап США в Европе»: в России ответили главе МИД Британии Джонсону на обвинения в захвате Крыма

В Великобритании вышла колонка министра иностранных дел Бориса Джонсона, посвящённая событиям 2014 года на Украине. Особое внимание в ней уделено присоединению Крыма к России, которое Джонсон называет незаконным. По его мнению, в результате «захвата» полуострова были нарушены многие международные соглашения. При этом разобраться в ситуации главе британской дипломатии, согласно его собственным словам, помог фильм 2015 года «Крым. Путь на Родину». О том, какие выводы сделали в Лондоне, посмотрев российскую документальную ленту, и как в Москве ответили на рассуждения высокопоставленного политика, — в материале RT.

Глава британского МИД Борис Джонсон выпустил колонку с рассуждениями о том, как и на каких основаниях Крым стал частью России. При этом, по собственным словам министра, разобраться в ситуации ему помог российский фильм 2015 года «Крым. Путь на Родину».

Так, Джонсон написал, что решение о возвращении полуострова в Кремле было принято ещё 21 февраля. А референдум позже якобы придумали — для того, чтобы легитимизировать свои действия.

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили отнять Крым у Украины. В дальнейшем они приложат тщательные усилия для того, чтобы придать их решению легитимность — включая проведение фиктивного референдума», — отметил Джонсон.

Правовые познания

Заявления же Владимира Путина о стремлении защитить русского население полуострова после смены власти в Киеве министр назвал «лживыми». При этом он не упомянул об угрозах украинских националистов «навести порядок» в республике через силу.

Вместо этого глава британского МИД обвинил Россию в нарушении международных соглашений. Среди них, по утверждению Джонсона, вторая статья Устава ООН, Хельсинкские соглашения и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной. Помимо этого, министр припомнил и Будапештский меморандум, забыв при этом, что его юридическая состоятельность повергается экспертами сомнению, так как формально документ не прошёл ратификацию ни в одном из парламентов подписавшихся стран.

Вместе с тем Борис Джонсон почему-то проигнорировал право крымчан на самоопределение, которое закреплено в том же Уставе ООН. Примечательно, что тот же принцип оговорен и в Хельсинкских соглашениях.

Напомним, что на референдуме в 2014 году более 95% жителей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Действия по разжиганию

Помимо этого глава британского МИД заявил, что российские власти теперь якобы притесняют крымских татар, также едва ли не пытаются завоевать ещё один кусок Украины — Донбасс.

«После аннексии Крыма господин Путин пошёл дальше, разжигая и рьяно раздувая огонь конфликта на востоке Украины. На сегодня Россия продолжает применять войска и танки в этом пожарище, который унёс жизни 10 тыс. человек и превратил в беженцев 2,3 млн человек», — написал Джонсон.

Несостоятельность заявлений министра отметили в Совета Федерации России. Так, сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил, что компетентность высокопоставленного британца вызывает вопросы.

«Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности. Особенно в том, что касается России. То, о чём Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учётом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранён от власти, а участники переворота захотели «навести порядок» по всей стране», — сказал он.

Цеков также добавил, что слова Джонсона о нарушении Россией множества международных соглашений можно перенаправить к самим европейцам.

«Сегодня в мире существует напряжённость. И она связана в первую очередь с действиями НАТО, американцев и в том числе англичан. Поэтому они должны адресовать себе различные пожелания по поводу того, что надо соблюдать международное право, стандарты. Это они их не соблюдают», — подчеркнул сенатор.

Верноподданный США

В Госдуме же считают, что Борис Джонсон таким образом отрабатывает политическую линию Соединённых Штатов, чтобы продемонстрировать свою верность.

«Соединённые Штаты назначили Великобританию сатрапом в Европе. Именно поэтому экс-мэр Лондона делает всё, чтобы продемонстрировать свою верность Вашингтону, а заодно и попытаться подвигнуть Европу на военные подвиги… Слова главы МИД Великобритании — лишь исполнение американских военных песен для не желающих втягиваться в конфликт с Россией европейцев», — заявил RT депутат от Республики Крым Руслан Бальбек.

При этом стоит отметить, что Борис Джонсон в своей колонке не сжигает до конца мосты в отношениях с Россией. Более того, он говорит о необходимости сотрудничества.

«Придерживаясь наших принципов, мы должны твёрдо и целенаправленно сотрудничать с Россией. Нам необходимо общаться и доводить нашу обеспокоенность действиями Кремля. Нет противоречий между диалогом и сдерживанием, напротив, одно может усиливать второе. Наш девиз в отношениях с Россией должен быть: «сотрудничай, но сохраняй бдительность», — подытожил министр.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, подобное желание Джонсона усидеть на двух стульях говорит о том, что тот больше политик, чем диплома. Вместе с тем, отметил он, формула взаимоотношений с Россией, провозглашённая министром свидетельствует фактически о новой реальности в обращении с РФ.

«С одной стороны, согласно ему, санкции в отношении России нужно продолжать едва ли не вечно. А с другой стороны, Европа заинтересована в общении с Россией, что нужно продолжать и наращивать. То есть это уже некие новые условия или правила взаимодействия», — пояснил RT эксперт.