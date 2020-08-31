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Сатановский жёстко предупредил США о "пределе джентльменства" русских

31 августа 2020, 20:20  •  11 • Политика
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Черным морем. Американцы пожаловались на "опасные манёвры". "Рыло за попытку заблокировать патруль не натереть - это верх терпения и предел джентльменства! Бывало в советские времена, что и натирали. И правильно делали", - комментирует Сатановский, сравнивая инцидент с происшествием в Сирии.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России. В Пентагоне пожаловались, что российские истребители создали для американского военного самолёта опасность. Политолог и экономист Евгений Сатановский не удержался от язвительного комментария.
Чем именно и в чём она (опасность) состояла, непонятно, но предположим. Испугали бедного лётчика. Он думал, ему где угодно, как угодно летать можно, а оказывается, нельзя. А он, когда в американскую армию вербовался, ему же не говорили, что может быть так. Ему про другое говорили... - пишет эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
В связи с произошедшим политолог вспоминает недавний инцидент на дороге в Сирии, когда американские бронеавтомобили попытались заблокировать российский БТР, а тот в ответ просто протаранил военный автомобиль США. Тогда до членовредительства не дошло, но было на грани, отмечает Сатановский.
Рыло за попытку заблокировать патруль не натереть - это верх терпения и предел джентльменства! Бывало в советские времена, что и натирали. И правильно делали, - считает политолог.
Он считает, что американцам вообще грех жаловаться, ибо их до сих пор за шкирку не вышвырнули отовсюду, куда они пролезли без спроса и разрешения. Особенно из Восточной Европы и всех республик постсоветского пространства.

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