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Сатановский жёстко предупредил США о "пределе джентльменства" русских
31 августа 2020, 20:20 • 11 • Политика
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Черным морем. Американцы пожаловались на "опасные манёвры". "Рыло за попытку заблокировать патруль не натереть - это верх терпения и предел джентльменства! Бывало в советские времена, что и натирали. И правильно делали", - комментирует Сатановский, сравнивая инцидент с происшествием в Сирии.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России. В Пентагоне пожаловались, что российские истребители создали для американского военного самолёта опасность. Политолог и экономист Евгений Сатановский не удержался от язвительного комментария.
В связи с произошедшим политолог вспоминает недавний инцидент на дороге в Сирии, когда американские бронеавтомобили попытались заблокировать российский БТР, а тот в ответ просто протаранил военный автомобиль США. Тогда до членовредительства не дошло, но было на грани, отмечает Сатановский.
Он считает, что американцам вообще грех жаловаться, ибо их до сих пор за шкирку не вышвырнули отовсюду, куда они пролезли без спроса и разрешения. Особенно из Восточной Европы и всех республик постсоветского пространства.
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