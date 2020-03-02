Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
О чём на самом деле договорились в Ялте в 45-м. М. Делягин
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Эрдоганом. Навальный сказал: "Ок&...
"Гимн "Игр непобеждённых": Принц Гарри и Джон Бон Джови записали ...
Главная / Война

Сатановский жёстко предупредил: Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским

02 марта 2020, 08:48  •  55 • Война

Сатановский: Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским

Согласно информации России 24, боевики и турецкие специалисты-консультанты в зоне идлибского конфликта пытаются, используя ПЗРК, сбить сирийские и российские самолёты.

Понятия не имею, что они понимают, а что нет. Я не работаю с Эрдоганом и его окружением. Наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население.

То есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину. И не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь из ПЗРК.

И надо признать, что мы стоим перед возможностью прямого столкновения турецких и российских военных. При этом Эрдоган воюет на три фронта. Даже не на два. Потому что помимо Сирии у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, и Кипр, и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки. Поскольку его политическое состояние весьма хрупкое. Но и экономика в Турции очень хрупкая.

Если он сейчас сорвёт ещё и отношения с Россией, а это совершенно запросто может произойти, то есть такой вопрос, насколько дорого ему это обойдётся. У меня нет ни малейшего ощущения, что российское руководство, тем более в преддверии столь значимой внутриполитической ситуации, как общенародное голосование по изменениям в Конституцию России, будет терпеть эти провокации до бесконечности. И ещё, более того, мне не кажется, что если, не дай Бог, по кому-то из наших военных туркам удастся попасть, это принесёт им большое счастье. Скорее, наоборот.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Похожие новости
02 марта 2020, 03:24
Этические принципы искусственного интеллекта в версии Пентагона
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
25 февраля 2020, 23:54
Эрдоган бьет по Москве: Русские терпят поражение
01 марта 2020, 14:24
Эрдоган требует Асада на растерзание. Путин опять промолчит?
24 февраля 2020, 02:24
Греция рвётся заменить Турцию в роли юго-восточного оплота НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 00:09
Слезоточивый газ против града камней: Турция не сдерживает катастрофическое число ми...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.