Сатановский жёстко предупредил: Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским

• 55 • Война

Согласно информации России 24, боевики и турецкие специалисты-консультанты в зоне идлибского конфликта пытаются, используя ПЗРК, сбить сирийские и российские самолёты.



Понятия не имею, что они понимают, а что нет. Я не работаю с Эрдоганом и его окружением. Наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население.



То есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину. И не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь из ПЗРК.



И надо признать, что мы стоим перед возможностью прямого столкновения турецких и российских военных. При этом Эрдоган воюет на три фронта. Даже не на два. Потому что помимо Сирии у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, и Кипр, и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки. Поскольку его политическое состояние весьма хрупкое. Но и экономика в Турции очень хрупкая.



Если он сейчас сорвёт ещё и отношения с Россией, а это совершенно запросто может произойти, то есть такой вопрос, насколько дорого ему это обойдётся. У меня нет ни малейшего ощущения, что российское руководство, тем более в преддверии столь значимой внутриполитической ситуации, как общенародное голосование по изменениям в Конституцию России, будет терпеть эти провокации до бесконечности. И ещё, более того, мне не кажется, что если, не дай Бог, по кому-то из наших военных туркам удастся попасть, это принесёт им большое счастье. Скорее, наоборот.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники