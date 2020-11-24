Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежские соглашения"

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать первый шаг к переподписанию Минских соглашений. Предложение оценил политолог и экономист Евгений Сатановский.

Богдан аргументирует своё предложение тем, что это будет "поступок сильного", а также "победой" для России. Сатановский перевёл заявление с дипломатического языка на обычный.

"Мы вас так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы всем докажете, какие вы сильные", - интерпретирует политолог слова экс-главы Офиса Зеленского.

В ответ на это Сатановский предлагает действительно переподписать соглашения, но не Минские, а Беловежские. В этом случае Украине придётся отказаться от тех территорий, которые она получила от России.