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Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежские соглашения"

24 ноября 2020, 05:30  •  52 • Политика
Экс-глава Офиса президента Украины Богдан попросил Путина сделать первый шаг к пересмотру Минских соглашений. Сатановский в ответ предложил пересмотреть Беловежские соглашения.
Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать первый шаг к переподписанию Минских соглашений. Предложение оценил политолог и экономист Евгений Сатановский.
Богдан аргументирует своё предложение тем, что это будет "поступок сильного", а также "победой" для России. Сатановский перевёл заявление с дипломатического языка на обычный.
"Мы вас так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы всем докажете, какие вы сильные", - интерпретирует политолог слова экс-главы Офиса Зеленского.
В ответ на это Сатановский предлагает действительно переподписать соглашения, но не Минские, а Беловежские. В этом случае Украине придётся отказаться от тех территорий, которые она получила от России.

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