Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Главная / Политика

Сатановский высмеял причитания "кота Леопольда": Несогласные - в Киев!

10 апреля 2021, 15:30  •  130 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высмеял причитания "кота Леопольда" от лица европейских политиков, призывающих "жить дружно" и установить "худой мир", который "лучше доброй ссоры". По его словам, всех несогласных со сложившейся действительностью надо направить в Киев решать эти вопросы именно там.
В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Евгений Сатановский оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. По словам политолога, в целом эта поездка выглядела нелепо: факт гражданской войны Киев не признаёт, а Россия по сей день не явилась на войну, в которой её обвиняет Украина уже семь лет. Поэтому "воинствующий президент" выглядел там довольно смешно.
Внезапное же заявление Зеленского о необходимости нового перемирия в Донбассе политолог объяснил довольно просто и без излишних намёков: пока Киев хотел привлечь внимание своих западных покровителей, ВСУ вели огонь по мирным жителям Донбасса и, по мнению украинской стороны, всё было правильно. Однако как только в ответ на украинские позиции стали прилетать "приветы" от военнослужащих ДНР и ЛНР - срочно стало "необходимо" перемирие.
О европейских руководителях, которые монотонно твердят о необходимости "жить дружно", Сатановский также высказал своё мнение.
"Насчёт того, что худой мир лучше доброй ссоры и всего прочего из "Ребята, давайте жить дружно" кота Леопольда и аналогичных сентенций европейского начальства, хотелось бы, чтобы они их направляли в Киев, пока все те, кто там сидит на тронах, не соберутся с силами и не выполнят подписанные ими и их предшественниками обязательства", - написал он, отметив, что тем временем в Киеве продолжают строить из себя "клинических придурков", "кочевряжиться" и "устраивать провокации".
"Хотелось бы уже с этим покончить. А как, пускай наше начальство озаботится. Давно пора", - подытожил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
10 апреля 2021, 03:35
Эстония дозрела: От Таллина потребовали отказаться от "политических "довесков"
10 апреля 2021, 05:25
Военкор сообщил, когда нужно будет "напрячься" по поводу Украины: Примером стала трагедия Цхинвала
10 апреля 2021, 01:45
На Украине ответили на предупреждение Пескова о "второй Сребренице": "Это невозможно"
10 апреля 2021, 10:00
"Совершенно неуместно": Американский разведчик резко осудил жест военного атташе на Украине
10 апреля 2021, 10:00
"У Украины этого нет": Кедми перечислил уязвимые места ВСУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вов...
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
10 апреля 2021, 03:35
Эстония дозрела: От Таллина потребовали отказаться от "политических "довеск...
10 апреля 2021, 05:25
Военкор сообщил, когда нужно будет "напрячься" по поводу Украины: Примером ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
03 апреля 2021, 17:35
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.