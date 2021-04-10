Сатановский высмеял причитания "кота Леопольда": Несогласные - в Киев!

Политолог Евгений Сатановский высмеял причитания "кота Леопольда" от лица европейских политиков, призывающих "жить дружно" и установить "худой мир", который "лучше доброй ссоры". По его словам, всех несогласных со сложившейся действительностью надо направить в Киев решать эти вопросы именно там.

В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Евгений Сатановский оценил поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. По словам политолога, в целом эта поездка выглядела нелепо: факт гражданской войны Киев не признаёт, а Россия по сей день не явилась на войну, в которой её обвиняет Украина уже семь лет. Поэтому "воинствующий президент" выглядел там довольно смешно.

Внезапное же заявление Зеленского о необходимости нового перемирия в Донбассе политолог объяснил довольно просто и без излишних намёков: пока Киев хотел привлечь внимание своих западных покровителей, ВСУ вели огонь по мирным жителям Донбасса и, по мнению украинской стороны, всё было правильно. Однако как только в ответ на украинские позиции стали прилетать "приветы" от военнослужащих ДНР и ЛНР - срочно стало "необходимо" перемирие.

О европейских руководителях, которые монотонно твердят о необходимости "жить дружно", Сатановский также высказал своё мнение.

"Насчёт того, что худой мир лучше доброй ссоры и всего прочего из "Ребята, давайте жить дружно" кота Леопольда и аналогичных сентенций европейского начальства, хотелось бы, чтобы они их направляли в Киев, пока все те, кто там сидит на тронах, не соберутся с силами и не выполнят подписанные ими и их предшественниками обязательства", - написал он, отметив, что тем временем в Киеве продолжают строить из себя "клинических придурков", "кочевряжиться" и "устраивать провокации".

"Хотелось бы уже с этим покончить. А как, пускай наше начальство озаботится. Давно пора", - подытожил политолог.