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Сатановский выдал послание Навальничихе: "А чего ж вы, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?"

08 сентября 2020, 12:35  •  377 • Политика
Политолог Евгений Сатановский выдал послание Юлии Навальной или, как он назвал её в посте, Навальничихе. "А чего ж вы, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?" - саркастически поинтересовался он.
В Telegram-канале "Армагеддоныч" Сатановский заявил, что жена Навального "свирепо и жёстко отлаялась от Леонида Рошаля". Он отметил её доверие не российским медикам, даже самым авторитетным, а немцам.
"Раз написали, что её мужа отравили, и написали даже конкретно, чем именно, то кто наши врачи такие, чтобы им возражать, напоминая об элементарном?" - ёрничает политолог.
Другая сторона темы - информация от западных разведок, журналистов, политиков.
"Понятное дело, что они свои хитровыдуманные комбинации разыгрывают, а она-то всерьёз думает, что все эти сукины сыны для её мужа стараются, хотя он в этих играх - не более чем фишка, и не самая крупная", - считает Евгений Сатановский.
Он открыл глаза Юлии на мужа: Алексей Навальный ни для кого не опасен, его соратники тоже. Если бы было иначе, он бы давно "исчез", а народ уже через пять минут бы забыл, как звали оппозиционера и его единомышленников.
Сатановский высказался в защиту российских врачей. Так называемые "борцы за правду" шельмуют зря людей, которые призваны спасать и спасают жизни. Даже таких, как Навальный. Политолог предложил недовольным страной, её властью и жителями отправиться в эмиграцию.
"А чего ж вы все, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?" - поинтересовался Сатановский. - И эмиграция давно свободна. Езжай, куда душа просит. Живи не в России, где страшно мучаешься и жить тебе опасно".
В конце поста он подчеркнул, что оппозиции никак не удаётся сменить власть, только лишь облаять, испортить настроение, подставить кого-либо.
"Какие же они там все наивные, чтоб не сказать - какие они все идиоты! Со всеми своими разоблачениями… <…> Что до Навальничихи, что на неё внимание обращать? Глупая как пробка, расстроенная баба. За мужика своего переживает, несёт невесть что. Бывает. Типичный случай. Пущай хамит", - не сдержал эмоций политолог.

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