Сатановский вступился за курильских "гринкартострадальцев": "Хороший прикол"

По мнению Евгения Сатановского, у американских коллег из Госдепа проблемы с историей и географией. Он напомнил, что в правилах розыгрыша 55 тысяч видов на жительство, или грин-карт, теперь указано, что жители Курильских островов относятся к Японии.

"И ведь симметрично не ответишь", - признал Сатановский, пояснив, что переехать из Штатов в Россию не так много желающих - разве что Сноуден.

Если американцы хотят символически обозначить, чья где территория, то в таком случае, предложил Сатановский, аналогичным образом нужно поступить и с самими Соединёнными Штатами:

Уроженцы Луизианы пускай платят налоги во Франции, Калифорнии и Техаса - в Мексике, Флориды - в Испании, Аляски - у нас, а "нью-йоркеры" - вообще в Нидерландах. Или все, кто родился в Новой Англии, - в Британии.

Остальным политолог посоветовал платить налоги "в Нарнии, Мордоре, Хоббитоне и Лапуте" - несуществующих странах из фантастической литературы.

Сатановский считает, что такие рассуждения США не более чем "хороший прикол". Но на такие "приколы" Россия должна давать адекватный ответ:

А то они нас опускают как могут, а у нас каждый раз сотрясанием воздуха в формулировках столетней давности отделываются, для чего Мария Захарова в тысяча сто двадцать шестой раз что-нибудь говорит. А что толку с ними, как с нормальными людьми разговаривать, если они ими не являются?

"Надо опускать. Причём максимально публично, оскорбительно и смешно", - резюмировал эксперт в своём телеграм-канале. Например, задавать в наших анкетах вопросы, о том, был ли заявитель сотрудником Госдепартамента или администрации президента США, членом Конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода: по мнению Сатановского, эти структуры вполне можно приравнять к нацистским организациям.

Кроме того, политолог предложил создать особую карту США, разбитую по принципу "у кого они что-то отжали или прикупили". "А то они наших "гринкартострадальцев" начнут в Монголию слать налоги платить", - сыронизировал Сатановский, напомнив, что в определённый период истории наша страна была частью татаро-монгольской империи.