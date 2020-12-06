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Сатановский вступился за курильских "гринкартострадальцев": "Хороший прикол"
06 декабря 2020, 17:15 • 149 • Политика
Заявители на американскую грин-карту, родившиеся на Южных Курилах, считаются японцами - об этом говорится в правилах розыгрыша. Политолог Евгений Сатановский назвал это смелое утверждение "хорошим приколом", но вступился за курильских "гринкартострадальцев".
По мнению Евгения Сатановского, у американских коллег из Госдепа проблемы с историей и географией. Он напомнил, что в правилах розыгрыша 55 тысяч видов на жительство, или грин-карт, теперь указано, что жители Курильских островов относятся к Японии.
"И ведь симметрично не ответишь", - признал Сатановский, пояснив, что переехать из Штатов в Россию не так много желающих - разве что Сноуден.
Если американцы хотят символически обозначить, чья где территория, то в таком случае, предложил Сатановский, аналогичным образом нужно поступить и с самими Соединёнными Штатами:
Остальным политолог посоветовал платить налоги "в Нарнии, Мордоре, Хоббитоне и Лапуте" - несуществующих странах из фантастической литературы.
Сатановский считает, что такие рассуждения США не более чем "хороший прикол". Но на такие "приколы" Россия должна давать адекватный ответ:
"Надо опускать. Причём максимально публично, оскорбительно и смешно", - резюмировал эксперт в своём телеграм-канале. Например, задавать в наших анкетах вопросы, о том, был ли заявитель сотрудником Госдепартамента или администрации президента США, членом Конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода: по мнению Сатановского, эти структуры вполне можно приравнять к нацистским организациям.
Кроме того, политолог предложил создать особую карту США, разбитую по принципу "у кого они что-то отжали или прикупили". "А то они наших "гринкартострадальцев" начнут в Монголию слать налоги платить", - сыронизировал Сатановский, напомнив, что в определённый период истории наша страна была частью татаро-монгольской империи.
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