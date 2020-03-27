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Сатановский уверен, что Путина снова подставят на местах

27 марта 2020, 15:35  •  35 • Политика
Политолог Евгений Сатановский считает, что Путина в очередной раз подставят на местах. Его выступление воспримут не как руководство к действию, а интерпретируют в свою пользу. Сатановский привёл примеры, когда это уже случалось.
Политолог напомнил, сколько критики обрушилось на президента России Владимира Путина после его обращения 25 марта. Его отругали за то, что он не продемонстрировал манеру европейских политиков: говорил без эмоций, не упоминал о силе демократии и так далее. Однако, так или иначе, предложения главы государства "хорошо бы нормально реализовать", но…
Сатановский убеждён, что власти на местах по-своему воспримут обращение президента.
"Поскольку власти на местах имеют большой опыт спускания любых приказов на тормозах, невыполнения любых законов и интерпретации чего угодно в свою пользу. Видно и по обычным законам. И по майским указам. И по поручениям президента. И так на всех уровнях", - заметил политолог.
В качестве примера он привёл ситуацию с сиротами, которые должны стоять в очереди на жильё не более 20 лет, но в срок квартиры не получают. Именно региональные власти Сатановский считает виновными в "выкашивании низового звена" медицины. В посте своего Telegram-канала политолог упомянул и ситуацию с образованием, с ветеранами войны, с наукой. Одним лишь чиновникам, пишет Сатановский, "всё сходит с рук".
"Так что, во что превратятся распоряжения Первого, пока дойдут до исполнения, связанные с коронавирусом, и не окажутся ли они вывернутыми наизнанку, интерпретированными так, что их будет не узнать, и не превратятся ли в свою противоположность, вопрос. Оптимизма пока нет", - написал эксперт.
Он уверен, что забота о среднем и малом бизнесе обернётся убытками и для одного, и для другого, а крупный бизнес ждёт некий передел. Евгений Сатановский напомнил, что "жить надо" и что "не война".
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