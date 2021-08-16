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Сатановский сравнил Ельцина и Горбачёва: "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите"

16 августа 2021, 02:45  •  153 • Политика
Евгений Сатановский, комментируя заявление Лукашенко о роли Ельцина и Горбачёва в распаде Советского Союза, сравнил политиков. И пришёл к выводу, что хороши оба. Тот же Ельцин не стеснялся идти по головам. "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите", - одна из оценок Сатановского политики Бориса Николаевича.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя" на канале "Россия 1" говорил о распаде Советского Союза и назвал виновных в крушении государства.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что первый президент России Борис Ельцин, деля власть с первым и последним президентом СССР, не заботился о комфорте людей. То же самое происходило и со стороны Горбачёва. В то же время сам Лукашенко уверен, что "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну".
Сказанное прокомментировал политолог Евгений Сатановский, сравнив в колонке в личном телеграм-канале "Армагеддоныч" Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. Сатановский полагает, что оба политика со всеми своими минусами - продукты своей эпохи. И оба в равной степени виновны в уничтожении СССР. Так, Горбачёв не мог принять никакое решение. А Ельцин, напротив, шёл напролом, но не считался ни с кем и ни с чем:
Развалить Союз? Не вопрос. Начать гражданскую войну? Запросто. Расстрелять из танков парламент? В момент. Сдать американцам всё и вся, одновременно показывая собственному населению всем своим видом, какой он патриот? Ага. Заходите,
- так Сатановский характеризует Бориса Ельцина.
Итак, Михаил Горбачёв молчаливо одобрил уничтожение страны. Борис Ельцин добил страну, будучи при всём своём эгоизме "доверчивым, как ребёнок, и склонным идти за словесной мишурой". А плоды произошедшего на стыке веков мы расхлёбываем и сегодня, и, по всей видимости, процесс распада ещё не закончен, отметил Сатановский.
Что до Александра Лукашенко, не случись тогда распада Советского Союза, вряд ли бы он встал во главе Белоруссии как государства, добавил Евгений Сатановский.

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