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Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

19 октября 2020, 22:20  •  65 • Политика
Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева
Москва не должна потакать Брюсселю и выстраивать отношения в одностороннем порядке, если этого не хочет сам ЕС. Такую точку зрения высказал российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский. Так он прокомментировал недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что если в Евросоюзе не видят необходимости поддерживать взаимоуважительный диалог с нашей страной, то мы будем вынуждены прекратить контакты со Старым Светом.
По мнению эксперта, если европейцам необходимо общаться с Россией, это будет уже их проблема.
"Обращаться к ним с вопросом: "А что мы еще можем сделать, чтобы вы начали нас воспринимать правильно?" – это маразм. Ответ на это, кстати, понятен и известен: во-первых, "развалитесь на 85 субъектов", во-вторых, "сдайте нам все, что мы сможем переварить и использовать", в-третьих, "пошли вон отовсюду, где вы еще есть". Вот такой диалог не нужен", – сказал изданию Baltnews Сатановский.
Он отметил, что подобный диалог был нужен разным руководителям РФ, начиная с первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, поскольку они воспринимали Европу и США тихим спокойным уголком, куда можно перебраться жить на пенсии с украденными в России средствами. И чем больше успеть продать родины, тем лучше будет жить на Западе, подчеркнул политолог.
Сатановский напомнил, что сейчас войска НАТО проводят свои учения у наших границ, в том числе, отрабатывая ядерные удары. Самолеты альянса над Харьковом в открытую отрабатывают стрельбы ракетами с ядерными боеголовками по территории России. Даже Эстония строит "безумные планы" о том, как запереть наш флот в Балтийском море и потопить его том за семь минут, указал эксперт.
По его мнению, Польша, Литва и Украина мечтают "прихапать" соседнюю Белоруссию, бардак сейчас происходит в Киргизии, а Турция спровоцировала вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
"Не увидеть это – значит, надо быть совсем идиотом. Кто хочет, тот это замечает... Что еще надо, чтобы понять, что зачем надо это все так продолжать?", – резюмировал Сатановский.
Напомним, резкий выпад в сторону Брюсселя министр Лавров сделал во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 13 октября. В частности, он заявил, что вести диалог с Москвой с позиции "собственного превосходства" не имеет смысла, а нагнетание в Европе антироссийских настроений и предъявление претензий к РФ по "надуманным предлогам" приведет к разрыву отношений между ЕС и Россией.

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