Сатановский разбил аргументы сторонников Фургала: "Кто в 90-е не убивал?!" Ну ни фига себе!"

Сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поражают рядом аргументов. Об этом в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, аргументы местных, мол, кто в 90-е не убивал, вызывают как минимум недоумение.

"Кто в 90-е не убивал?!" Ну ни фига себе! Многие. И тут в отношении тех, кто убивал, и в 90-е, и позже, вопрос, зачем и кого они убивали. Тех, кто пытался убить их и их близких, защищаясь, - одно. Ради прибыли, быкуя, наезжая, на стрелках и в разборках, - другое. Бандитов и террористов - вообще третье. Понимать надо", - отметил он.

Кроме того, неясно, почему именно Фургала местные объявляют чуть ли не "узником режима". И до него были громкие посадки, но неужели все попавшие за решётку столь невинны?

"Было уже. И с губернаторами было, и с мэрами, и с депутатами, и целого сенатора прямо на заседании брали... И что? Все они - "узники режима". И чем у него, режима, таких узников будет больше, тем жизнь в стране будет нормальнее", - жёстко замечает Сатановский.

Ну а то, что судить Фургала будут не в Хабаровске, и правильно, и оптимально, потому что там, на местах, как правило, "их люди сидят".

"И в Дагестане так было. И на Сахалине. И в советское время, в том числе в Закавказье и в Средней Азии. И в Штатах так было и есть, в Чикаго, Детройте и Нью-Йорке. И в Италии, на Сицилии или в Неаполе. Чем Хабаровск нынешний от них отличается? Да ничем. Называется это мафия. А она, как известно, бессмертна", - добавил политолог.