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Сатановский раскрыл секрет политики США: "Это они просто от бессилия"

21 декабря 2021, 03:15  •  66 • Политика
Экономист и политолог Евгений Сатановский отметил новую тенденцию в американской политике и заявил, что раскрыл секрет президентов США. По его словам, он связан скорее с бессилием решить какие-либо вопросы.
В своём Telegram-канале Евгений Сатановский отметил, что президент США Джозеф Байден называл Путина убийцей, вслед за ним отличился экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп, наградивший таким же эпитетом китайского лидера Си Цзинпиня. Сатановский задаётся вопросом, на каком уровне развития должен находиться человек, чтобы, выбирая между демократами и республиканцами, руководствоваться принципом "кто больше "облаял" русских или китайцев".
"Новый фирменный стиль американских президентов, бывших и действующих: обзывать лидеров стран. Не исключено, впрочем, что это они просто от бессилия. Тем более что обзывай Путина или товарища Си не обзывай, обоим от этого только смешно становится", - отмечает Сатановский.
Политолог отмечает, что судя по той политике, которую проводят американские президенты, править они собираются, "не приходя в сознание".

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