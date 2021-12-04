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Сатановский раскрыл подоплеку резкой реакции Байдена на слова Путина о "красных линиях"

04 декабря 2021, 18:00  •  269 • Политика
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Политолог указал на ослабление Америки
Ситуация на международной арене в последнее время становится все более напряженной. Коалиция западных стран под предводительством США регулярно осуществляет нападки на российское государство. Недавний обмен любезностями президентов России и США прокомментировал известный политолог Евгений Сатановский.
Востоковед обратил внимание на то, как американский главнокомандующий Джо Байден отреагировал на слова нашего президента Владимира Путина о "красных линиях" на Украине. Напомним, глава российского государства подчеркнул, что появление на территории Незалежной ракетных установок станет прямой угрозой нашей стране – а это "красная линия", которую западным партнерам лучше не переступать. В противном случае Москва найдет, как ответить тем, кто на самом деле "отдает приказы" по использованию подобных ударных комплексов.
Сатановский отметил: после этого Байден "попытался отлаяться" и объявил, что для США никаких ограничений со стороны России не существует. Мол, Вашингтон будет делать, что ему заблагорассудится.
Опытный эксперт уверен, что главным в ответе американского президента является то, что он абсолютно четко и правильно понял предостережение Владимира Владимировича. Именно поэтому он стал проявлять агрессию и делать вид, что Америке плевать на угрозы со стороны России. Однако на самом деле американское государство давно ослабло и явно вытесняется с международной арены за счет становления российско-китайского тандема.
К слову, недавно украинский полковник в отставке разъяснил, что заставило Байдена отказаться от войны с российской газовой магистралью "Северный поток – 2".

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