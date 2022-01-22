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Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан

22 января 2022, 01:25  •  123 • Политика
Европарламент принял резолюцию по Казахстану. Это позволило сделать определённые выводы, на основе которых Евгений Сатановский раскрыл печальное будущее Европы.
В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" политолог назвал фантасмагорическим и обсуждение Европарламентом событий в Казахстане и текст резолюции по этому поводу. По мнению Сатановского, это показало, насколько депутаты этого представительного органа ЕС спесивы, подлы и глупы. Они продемонстрировали в очередной раз чувство превосходства над всем остальным миром и ханжество.
Сатановский напомнил, как в режиме реального времени весь мир видел, как боевики громили Казахстан, грабили и убивали. За то, что президент республики Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять по бандитам и погромщикам, попросил помощи у членов ОДКБ, Европарламент его осудил.
Там отказались считать преступников террористами, назвав их "мирными протестующими" и обвинив во всём руководство страны. При этом Европа всё ещё нуждается в казахских энергоносителях. В противном случае она будет полностью зависеть от России.
"До какой степени нужно презирать казахов и казахское руководство, чтобы напрямую им об этом заявлять, уму непостижимо", - удивляется политолог.
Он предположил, что казахам европейцы ещё укажут на принадлежность к "низким расам".
"Европа стремительно дрейфует в, казалось бы, давно забытое прошлое. То самое, результатом которого были две мировые войны, десятки миллионов жертв, геноцид и полнейшее озверение и одичание стран, полагавших себя вершиной человеческой цивилизации", - раскрыл Сатановский печальное будущее Европы.

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