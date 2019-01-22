Сатановский раскрыл блеф США и Турции по "курдскому вопросу" в Сирии

С уходом американского военного контингента из Сирии между США и Турцией начался торг по курдскому вопросу, и каждая сторона отчаянно блефует.

США объявили о выводе своего воинского контингента из Сирии, и между Анкарой и Вашингтоном начался торг для достижения компромисса по курдской проблеме. При этом обе стороны отчаянно блефуют, пытаясь добиться для себя максимальных выгод, считает российский учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский.

По его словам, Турция блефует, угрожая устроить на севере Сирии самую масштабную военную операцию против курдов. США, в свою очередь, грозят Турции разорением в случае нападения на её союзников курдов.

Турецкая проправительственная газета "Ени шафак" сообщает, что не менее 80 тысяч турецких военнослужащих готовы в любой момент перейти границу с Сирией и начать военную операцию против сирийских курдов. Однако на практике Анкара вряд ли решится на подобный шаг, считает Сатановский. Во-первых, такая операция - это сильный удар по экономике Турции, которая и так переживает не лучшие времена. Во-вторых, возрастает риск прямого столкновения с Россией и появления единого антитурецкого фронта. Идеальным вариантом для Анкары является добровольный уход курдов вглубь Сирии, подальше от турецкой границы, и взятие освободившихся территорий под контроль протурецких боевиков. Но для этого необходимо, чтобы Вашингтон дал курдам соответствующую команду.

В свою очередь, США, в условиях нефтяного эмбарго в отношении Ирана, заинтересованы в сохранении контроля над нефтеносными регионами Сирии, а курды - их единственная опора в регионе. Таким образом, Вашингтон пытается добиться от Анкары гарантий ненападения на курдов, но никак не может его получить. По этой причине из Белого дома и звучат угрозы о разорении Турции в случае нападения на курдов. Однако Сатановский считает, что это такой же блеф, как и военная операция Анкары, так как одновременно с угрозами Вашингтон заявляет, что курды не должны провоцировать турок.