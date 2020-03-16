Сатановский раскритиковал Россию за импотенцию

Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" высказался об ущемлении русскоязычных граждан Украины. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает образование на русском. Сатановский уверен, что власти России должны были бы встать на защиту русскоговорящего населения Украины.

"Пример Украины, при абсолютной по её части импотенции России, в наших собственных националистах всех типов и мастей возбуждает изрядные и небеспочвенные надежды. Главный вопрос тут: начальство НАШЕ, что делать будет? Ничего? Ну, тогда понятно, чего дальше ждать. По срокам войны на западном фронте предсказывать не будем, но что она будет, сомнений нет. Они для нас свои, мы даже про войну с ними думать боимся? А мы для них не свои. Видали они нас со всей нашей ядерной мощью, нефтью, газом и фанаберией в гробу. И не стесняются это максимально нагло демонстрировать, полагая себя совершенно безнаказанными. И пока что правы", - заявил Сатановский.

Он напомнил о том, какую реакцию вызвало предложение закрепить в Конституции определение русского языка как государствообразующего. Напомним, что активисты из Татарстана и Якутии выступили резко против внесения в Конституцию поправки о статусе русского языка и русского народа. На их претензии пришлось отвечать министру Чеченской Республики по национальной политике Джамбулату Умарову. Он заявил, что формулировка, указанная в поправке, совершенно точно отражает сложившуюся ситуацию и никого не оскорбляет. Умаров напоминает, что именно русский язык является тем средством, которое позволяет разным народам России понимать друг друга.

"Никакого урегулирования на Донбассе и выполнения Минских соглашений ждать нечего - если этого ещё кто-то ждал. Но эту сказку про белого бычка наши политики и чиновники продолжат сами себе рассказывать. Ни о каких последствиях в отношении к Украине стран Запада со всей их заботой о правах человека и прочих благоглупостях, в которые наше дурачьё, возглавляемое на государственном уровне Горбачёвым, в своё время поверило, говорить не приходится. Ну, МИД, наверное, какой-нибудь прочувственный рескрипт по этому поводу напишет. Кому бы он помог, кто его читать будет. Никаких бунтов по этому поводу на Украине не будет. По крайней мере, среди русских", - подытожил Сатановский.