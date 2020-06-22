Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное"

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о выходе республик из состава СССР. Об этом он написал в своём блоге на Teletype.

Ранее российский лидер рассказал о "подарках русского народа", которые получили страны, ранее являвшиеся частью Советского Союза. Он заметил, что некоторые из них выходили из СССР вместе с территориями, которые до этого были даны им в пользование Москвой. Между тем эти земли - "исторически российские".

Сатановский заметил, что развала Советского Союза на Западе очень ждали, однако самого главного, на что в США и Европе уповали больше всего, так впоследствии и не произошло.

Больше всего их расстроило, что Россия почему-то не развалилась, как было запланировано. Вроде, всё к этому шло, но как-то затормозилось. А поскольку упёрлось оно на действующем российском президенте, его дружно начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное, - заметил он.

А выяснилось, по словам политолога, что Путин - "не ангел Господень", он - "нормальный земной человек… с нормальными человеческими качествами". Он отметил, что президент имеет "несомненное чутьё на неприятности".

Так, например, бывшие союзники и соседи сейчас "дрейфуют не пойми куда", в то время как некоторые уже фактически стали "плацдармами для войны с Россией".