Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной. "Напряжены, заинтригованы и дёргаются, понимая, что если уж рванёт, то мало не покажется и все их планы обнулятся враз? К Зеленскому! Причём тут Путин?" – отвечает политолог Сатановский.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала от него отказаться от усиления военного присутствия близ Украины. Заявление главы немецкого правительства прокомментировал политолог Евгений Сатановский.

Он отметил, что Германия, Франция и США постоянно что-то требуют именно от России, а Украина, почему-то, всегда ни при чём. От неё, почему-то, никогда и ничего Запад не требует.

Им что-то интересно про ситуацию вокруг Донбасса? Всё к Зеленскому. У них какие-то претензии и опасения? К Зеленскому. Они напряжены, заинтригованы и дёргаются, понимая, что если уж рванёт, то мало не покажется и все их планы обнулятся враз? К Зеленскому! Причём тут Путин?

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог добавляет, что президент России Владимир Путин, наверное, обладает не дюжей выдержкой, раз ещё не начал посылать западных партнеров в далёкие пешие путешествия.

Но, может быть, как раз и зря?!

- задаётся вопросом Сатановский.