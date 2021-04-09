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Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"

09 апреля 2021, 01:00  •  130 • Политика
Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной. "Напряжены, заинтригованы и дёргаются, понимая, что если уж рванёт, то мало не покажется и все их планы обнулятся враз? К Зеленскому! Причём тут Путин?" – отвечает политолог Сатановский.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала от него отказаться от усиления военного присутствия близ Украины. Заявление главы немецкого правительства прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
Он отметил, что Германия, Франция и США постоянно что-то требуют именно от России, а Украина, почему-то, всегда ни при чём. От неё, почему-то, никогда и ничего Запад не требует.
Им что-то интересно про ситуацию вокруг Донбасса? Всё к Зеленскому. У них какие-то претензии и опасения? К Зеленскому. Они напряжены, заинтригованы и дёргаются, понимая, что если уж рванёт, то мало не покажется и все их планы обнулятся враз? К Зеленскому! Причём тут Путин?
- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Политолог добавляет, что президент России Владимир Путин, наверное, обладает не дюжей выдержкой, раз ещё не начал посылать западных партнеров в далёкие пешие путешествия.
Но, может быть, как раз и зря?!
- задаётся вопросом Сатановский.

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