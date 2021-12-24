Сатановский призвал США даже не заикаться о правилах ВТО: "Бодаются со всем миром"

Известный политолог и экономист Евгений Сатановский призвал США даже не заикаться о правилах ВТО. Он отметил, что Штаты нарушают все возможные предписания этой организации: "Бодаются со всем миром".

Так эксперт прокомментировал заявление торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что курс России на импортозамещение нарушает правила Всемирной торговой организации. Тай подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право на ответные меры по линии ВТО.

Сатановский считает, что жалоба торгпредства на нарушение правил ВТО выглядит как издевательство. Ведь США буквально на каждом шагу нарушают эти самые правила. Они в одностороннем порядке ввели против России не одобренные ООН санкции. Они развязали торговую войну с Китаем во времена Трампа. Они пытаются санкциями выдавить газового конкурента с европейского рынка.

Американцы, которые бодаются со всем миром: и с противниками, и с союзниками, и с теми, кто просто мимо проходил. И они озабочены тем, что Россию их экономический рэкет не приводит в то состояние, на которое они рассчитывали?!

- пишет политолог пишет политолог в Telegram.

Он считает, что возмущения Тай - это либо наивность, либо тупость, либо наглость. А возможно, всё вместе взятое.