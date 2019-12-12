Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Искра упала в трюм с мазутом: на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар
Украинцы готовы отдать землю африканцам (Руслан Осташко)
Владимир Путин выступил на приёме в честь Дня Героев Отечества
"Не мог действовать в одиночку": Следствие предположило наличие помощн...
Главная / В мире

Сатановский предупреждает: Если по-сталински не вестись на провокацию США с "финансирующей террористов Россией" - до войны недалеко

12 декабря 2019, 19:24  •  116 • В мире
Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале "Армагеддоныч" прокомментировал новость о том, что США могут внести Россию в список стран - "спонсоров терроризма". Сатановский задал резонный вопрос: где же в нём сами США, Франция, Великобритания и Германия, принимавшие активное участие в конфликте в Сирии. Эксперт считает, что все они эффективно "продолжают дела нацистов". Сатановский также напомнил, что такие же провокации были накануне Второй мировой войны, и СССР их игнорировал.
Евгений Сатановский опубликовал комментарий о списке "стран, спонсирующих терроризм", куда США могут записать и Россию. Среди них уже оказались Иран, Сирия, Северная Корея и Судан. Эксперт отметил, что в трёх случаях просто "американская политика буксует". При этом Сатановский указал на интересный парадокс и задал резонный вопрос, который поставил на место американцев.
"Страны, которые спонсируют и используют как инструмент внешней политики террористов суннитского толка, на которых Штаты и Европа поставили в Ливии, смещая Каддафи, и в Сирии для свержения правительства Асада или в том же Афганистане, в список не входят. Так что Саудовской Аравии, Катара, Турции и Пакистана там нет. Как нет и их самих - ни США, ни Франции, ни Великобритании и Германии, ни прочих европейских стран, в лице которых не только террористы, но и наследники и продолжатели дела нацистов имеют прочный тыл, а часто и влиятельных союзников", - удивился Сатановский.
Эксперт напомнил, что почти такие же провокации от наших "партнёров" были и накануне Великой Отечественной войны. Тогда руководство СССР решило игнорировать их. Все знают, к чему это привело в итоге.
Правда, Сатановский отметил, что решение США по списку вряд ли будет важным. Наша страна его "всё равно не заметит".
Штаты могут признать Россию "спонсором терроризма". Комитет по иностранным делам Сената Конгресса принял законопроект, по которому госсекретарь США должен решить этот вопрос. До России в этом списке американцев уже оказались Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 02:54
«Двойка» для Трампа: как будет проходить голосование в случае запуска процесса импичмента Трампа
12 декабря 2019, 12:54
"Ребёнка пошло используют": Стерлигов - о присвоении звания "Человек года" экоактивистке Тунберг
12 декабря 2019, 19:24
"После него страны погружаются "в кровь и ад": СМИ сообщили о прибытии "вестника апокалипсиса" в Сирию
11 декабря 2019, 20:39
"Нет ничего общего с защитой украинского языка": В раде предложили отменить "дискриминационный" языковой закон
12 декабря 2019, 16:09
"Не мог действовать в одиночку": Следствие предположило наличие помощника у подозреваемого в убийстве в Берлине
12 декабря 2019, 03:09
О чём сговорился Лавров с Трампом и Помпео в Вашингтоне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
07 декабря 2019, 19:09
"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.