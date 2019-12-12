Сатановский предупреждает: Если по-сталински не вестись на провокацию США с "финансирующей террористов Россией" - до войны недалеко

Евгений Сатановский опубликовал комментарий о списке "стран, спонсирующих терроризм", куда США могут записать и Россию. Среди них уже оказались Иран, Сирия, Северная Корея и Судан. Эксперт отметил, что в трёх случаях просто "американская политика буксует". При этом Сатановский указал на интересный парадокс и задал резонный вопрос, который поставил на место американцев.

"Страны, которые спонсируют и используют как инструмент внешней политики террористов суннитского толка, на которых Штаты и Европа поставили в Ливии, смещая Каддафи, и в Сирии для свержения правительства Асада или в том же Афганистане, в список не входят. Так что Саудовской Аравии, Катара, Турции и Пакистана там нет. Как нет и их самих - ни США, ни Франции, ни Великобритании и Германии, ни прочих европейских стран, в лице которых не только террористы, но и наследники и продолжатели дела нацистов имеют прочный тыл, а часто и влиятельных союзников", - удивился Сатановский.

Эксперт напомнил, что почти такие же провокации от наших "партнёров" были и накануне Великой Отечественной войны. Тогда руководство СССР решило игнорировать их. Все знают, к чему это привело в итоге.

Правда, Сатановский отметил, что решение США по списку вряд ли будет важным. Наша страна его "всё равно не заметит".

Штаты могут признать Россию "спонсором терроризма". Комитет по иностранным делам Сената Конгресса принял законопроект, по которому госсекретарь США должен решить этот вопрос. До России в этом списке американцев уже оказались Иран, КНДР, Сирия и Судан.