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Сатановский предупредил о риске третьей мировой войны из-за "реваншизма" Японии

17 октября 2021, 09:00  •  112 • Политика
Политолог прокомментировал заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который счёл необходимым в ближайшее время пересмотреть оборонную стратегию страны, заложив в неё возможность превентивного удара по военным объектам противников.
Последние заявления японских властей указывают, что страна готовится к полноценному вооружённому конфликту. Об этом в своём телеграм-канале написал политолог, востоковед Евгений Сатановский. Речь идёт о словах японского премьера Фумио Кисиды, который ранее заявил о необходимости в сжатые сроки пересмотреть оборонную стратегию страны, заложив в неё возможность превентивного удара по военным объектам противников.
Такое заявление, прозвучавшее из Токио, не осталось без внимания Сатановского. По мнению политолога, Япония хочет достичь положения на международной арене, которое занимала до Второй мировой войны.
Реваншизм - страшная сила, особенно контролируемый извне,
- написал Сатановский.
Он также предостерёг от недооценки такого рода заявлений и резких выпадов, поскольку аналогичные заявления якобы для "внутреннего пользования" делал и Адольф Гитлер. Что было после этого, знают все.
Тем более что Япония, как известно, была союзником нацистской Германии и совершила такое количество военных преступлений, приведших к гибели десятков миллионов людей, что жители подвергшихся оккупации территорий в Азии вряд ли это забудут. По мнению Сатановского, Китай, Россия и Северная Корея - те самые потенциальные противники Японии. Политолог полагает, что мирный договор между Москвой и Токио будет подписан только после третьей мировой войны, если тогда от Японии что-то вообще останется.
Востоковед считает, что можно рассчитывать на лучшее, но в то же время не будет лишним быть готовыми к худшему сценарию развития событий. Сатановский считает, что Москве стоит принимать во внимание все возможные варианты: от локальных вооружённых стычек из-за возможных японских провокаций вблизи Курильских островов до полномасштабной разрушительной войны в случае нанесения Японией ударов по российским военным объектам, расположенным на Дальнем Востоке.

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