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Сатановский предупредил, когда России ждать войны

19 марта 2020, 02:35  •  46 • В мире
Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" объяснил, когда России стоит ждать очередной войны. По словам эксперта, расслабляться пока рано. Он описал политическую ситуацию, которая сложилась у России с другими странами. "Голуби мира, может, где-то ещё и летают, но как-то очень уж далеко", - убежден эксперт.
Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" сделал прогноз, когда и где России ждать очередную войну. Сатановский считает, что нам ещё рано расслабляться и во многих местах ситуация сложная.
"В Прибалтике, Польше и на Украине истерика и крики "НАТО, НАТО" чем-то рано или поздно обернутся. Не бывает так, чтоб нагнетали, нагнетали и вдруг раз - и расслабились. Особенно как Украина разваливаться начнёт - а она начнёт... Ну и с Приднестровьем просто так не закончится. С Карабахом тоже не закончится, но тут не только и не столько наша проблема. Как турки Азербайджан в очередной раз накрутят, как уже было... В том числе из-за того, что в Сирии у них не очень получается, мы им там мешаем", - написал Евгений Сатановский.
Политолог напомнил и о проблемах, которые могут устроить России Норвегия, Дания, Англия или США. На Кавказе пока только терроризм и криминал. При этом России стоит внимательнее присмотреться к Казахстану и Средней Азии: там наши противники могут пробовать "проверить их на прочность". "Благо там нестабильности всё способствует", - написал Сатановский. Политолог напомнил, что на Дальнем Востоке пока основная проблема - браконьерство. А Япония, Китай и Северная Корея слишком зациклены друг на друге и пытаются распутать клубок противоречий.
"Так что да здравствует прекрасный новый мир. Мир всеобщей дружбы, взаимопомощи и открытых границ. Мир без войн, аннексий и контрибуций. Помнится, Ленин его таким видел. А после Горбачёв. Прости их обоих, Господи!" - подытожил эксперт.

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