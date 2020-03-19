Сатановский предупредил, когда России ждать войны

Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" сделал прогноз, когда и где России ждать очередную войну. Сатановский считает, что нам ещё рано расслабляться и во многих местах ситуация сложная.

"В Прибалтике, Польше и на Украине истерика и крики "НАТО, НАТО" чем-то рано или поздно обернутся. Не бывает так, чтоб нагнетали, нагнетали и вдруг раз - и расслабились. Особенно как Украина разваливаться начнёт - а она начнёт... Ну и с Приднестровьем просто так не закончится. С Карабахом тоже не закончится, но тут не только и не столько наша проблема. Как турки Азербайджан в очередной раз накрутят, как уже было... В том числе из-за того, что в Сирии у них не очень получается, мы им там мешаем", - написал Евгений Сатановский.

Политолог напомнил и о проблемах, которые могут устроить России Норвегия, Дания, Англия или США. На Кавказе пока только терроризм и криминал. При этом России стоит внимательнее присмотреться к Казахстану и Средней Азии: там наши противники могут пробовать "проверить их на прочность". "Благо там нестабильности всё способствует", - написал Сатановский. Политолог напомнил, что на Дальнем Востоке пока основная проблема - браконьерство. А Япония, Китай и Северная Корея слишком зациклены друг на друге и пытаются распутать клубок противоречий.

"Так что да здравствует прекрасный новый мир. Мир всеобщей дружбы, взаимопомощи и открытых границ. Мир без войн, аннексий и контрибуций. Помнится, Ленин его таким видел. А после Горбачёв. Прости их обоих, Господи!" - подытожил эксперт.